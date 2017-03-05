Başbakan Binali Yıldırım Bingöl'de konuşuyor. İşte Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bingöl'ün bizim gönlümüzde yeri ayrı...

Darbe kalıntılarınıdan bu anayasayı temizleme görevi de yine Bingöl'e düştü"

15 Temmuz'da sizin emanetinizi almak için geldi FETÖ teröristleri ama emaneti teslim etmedik.

Bu ülke kolay kurulmadı, Kurtuluş savaşında Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı bir oldu...

Nice nice yıllar bu topraklarda birlikre yaşayacağız.

FETÖ'NÜN İTLERİ DE KENDİSİ DE HESAP VERECEK....

Ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır. Bu topraklarda kardeşlikle bu günlere geldik.

Bundan böyle kimseye, kimse üzerinde üstünlük taslamayacak, kibir gurur üzerinde olmayacak. Herkes barış ve özgürlük içerisinde yşayacak.

Teröre amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadele sürdürdük.sürdüreceğiz.

Doğu da bizim, batı da bizim, İzmir de bizim Bingöl de bizim.

Bizler peygamber efendimizin ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz, Allah'ın birleştirdiğini kim ayırabilir? Yeter ki, oynanan oyunlamrın farkına varalım

Gün ayık olma günüdür, vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek için Milleti böldüler, yerli halklar-Berberiler diye ayırdılar. Aynı tuzağı bizim için de yapmaya çalışıyorlar.

Esnafa kepenk kapattırarak rızkına engel olanlar en çok bu memleketin insanına zarar veriyor.

Bu memleketin çocukları cahil kasın diye okulları yakltılar, evladına hasret kalmış babanın hasretini kim dindirebilir.

Annelerin gözyaşını dindireceğiz.

BİNGÖL'E FABRİKA MÜJDESİ

Cazibe merkezleri programı ile birçok teşvik uyguladık, Bingöl'e 2 büyük fabrika kuruluyor.

Size söz veriyorum 16 Nisan'dan sonra bu örgüt bitecek. Kandil biz biteceğiz diyor. Biteceksiniz.

Her şeyini kaybetmenin, bir mülteci olmanın ne demek olduğunu Suriye'de gördük.

16 Nisan'da vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül anayasasından kalan izlerini de yok edecek.

Demokrasi otoyolunu hep birlikte açmaya var mısınız?

Bu ülkeye kimse zarar veremez. Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre karşı büyük darbe vurduk. Can çekişiyorlar

1982 Anayasası'na hayır dediniz. Türkiye'de en fazla hayır oyunu siz verdiniz. Ülkenin demokratikleşme hamlelerine hep destek oldunuz.

Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu kocaman bir yalan...

Diyorlar ki bu sistem Erdoğan için geliyor... Ben de diyorum ki; "Bu sistem Erdoğan için değil, Her doğan içindir..."

Zaman zemini sağlamlaştırma zamanıdır. Bu sistemle beraber daha hızlı, kaliteli işleri gerçekleştireceğiz

Zayıf hükümetler darbeler yüzünden hükümetler süresini hiçbir zaman tamamlayamadı. Böylece hizmetler hep ötelendi.

Meclis ayrı, Cumhurbaşkanı'nı ayrı seçeceksiniz. Sandıkta kimin hükümeti kuracağına siz karar vereceksiniz.

Biz diyoruz ki memlekette huzur, güven, kalkınma olsun.

16 nisan'da öyle bir gür sesle evet diyeceğiz ki türkiye'de artık sorun çıkaran tüm kesimler cevabı alacak.

CHP 18 yaşındaki gençleri siyasete girmeye layık görmüyor

Yeni sisteme CHP ve HDP karşı çıkıyor. Bunların ilişkisi ahbap-çavuş, bunlar her değişime karşı...

Yeni sisteme FETÖ, PKK, DEAŞ da karşı.. Bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladı.

Bu değişiklle Türkiye'de istirar ve huzur kalıcı hale gelecek. Ekonomimiz uçacak.

Bu değişikllikle demokrasimizin standardı yükselecek. Uzlaşma kültürü yayılacak. Aramızda ayrı gayrı olmayacak

Biz huzurlu bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Tüm engellemelere rağmen güzel işler yaptık

Bingöl'e tam 10 milyar liralık yatırım yaptık.

Bingöl'deki mevcut okulları yeniledik. Ücretsiz ders kitabı dağıtıyoruz.

Bingöl'deki öğrencilerimize 61 milyon eğitim yardımı yaptık.

Bingöl Üniversitesi'ni kurduk. 22 fakülte ve yüksekokuluyla birlikte bölgenin parlayan yıldızı oldu

Bu yıl merkezde 924 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt açıyoruz

Bingöl'ün merkezden ilçelerine kadar her bir köşesini sağlık tesisleriyle donattık.

Bingöl için 890 milyon liralık sosyal destek verdik.

Bingöl'de 5544 konut inşa ettik, yeni mahalleler kurduk.

Bingöl'de dev yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'ye dek bingöl'de bölünmüş yol yoktu, biz 14 yılda 210 kilometre bölünmüş yol yaptık

bingöllüleri havalimanı ile buluşturduk

Bingöl'e baraj ve göletler için 3,5 milyar lira yatırım yaptık

Bingöl Sancak Barajı'nı da yapmaya karar verdik

Bingöl'ün içme suyu hatlarını tamamen yeniledik. Tarım desteğimiz 164 milyon oldu

Erzincan - Bingöl arasındki yolu bölünmüş yolo haline getireceğim. Memleketimle Bingöl'ü birbirine komşu yğapacağız

Bingöl'ün asma köprüsünü yapıyoruz. Şehir meydanını yeniden düzenliyoruz

Bingöl'e 150 ve 100 yataklık hastaneleri kazandırıp kenti sağlık merkezine dönüştüreceğiz

Doğu ve Güneydoğu'da 23 vilayetimizi cazibe merkezi yaptık. Buraya Sütaş firması büyük bir fabrika kuracak. Fabrika iş, aş refah demek.

16 Nisan'da halkoylaması sonuçlarını takip ederken gözüm Bingöl'den gelecek evet seslerine odaklanacak.