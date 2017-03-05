Başbakan Yıldırım: Darbe anayasasını kaldıracağız

Başbakan Binali Yıldırım Referandum çalışmaları kaspamında düzenlenen mitingde Muş'ta halka hitap etti. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

DARBE ANAYASASI TEDAVÜLDEN KALKACAK

"16 Nisan'da Evet'i basacak. Bu darbe anayasasını tedavülden kaldıracağız. Bu sistem üzerinde yıllardır kafa yoruyoruz. Bütün partiler geçmişte söz verdi. Anayasayı değiştireceğiz diye söz verdi her parti. Ama kimse yapmadı. Biz yapıyoruz. Ak Parti hayalleri gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. Köprüler yaptık, yollar yaptık, tüneller yaptık. Bu değişiklikle birlikte demokrasi otobanını yapıyoruz.

HAİNLERİN YIKTIĞI ŞEHİRLERİ YENİDEN YAPIYORUZ

Şehirleri viraneye döndürdüler. Sur'da, Cizre'de, Şırnak'ta Varto'da yaptıklarını hatırlıyorsunuz. Şimdi onların yıktıklarını tek tek biz yeniden yapıyoruz.

Bin yıllık kardeşliğimizi zedelemelerine izin vermeyeceğiz. Aynı çatı altında geleceğe beraber yürümemizi hiçbir kuvvet engelleyemeyecek. Kapı kapı dolaşıp bu değişimi herkese anlatacağız. Elini sıkmadık kimse kalmayacak. Milyonlarca EVET diyeceğiz. Rekor getireceğiz.

ALÇAK KATİL SÜRÜLERİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ne PKK bölücü terör örgütü ne katil FETÖ, Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Zazaların da iyiliğini istemiyor. Bunların ipini tutanlar dışarıda. Bunların sahibi, bunların ipini tutan merkez, bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurmak için kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyor."dedi.

Yıldırım, "FETO din maskesi altında Türkiye'yi yıkan katil bir terör örgütü. PKK da solcu maskesi altında bölücü bir terör örgütü. Oysa bunlar ne dindar ne solcu ne milli ne de yerli, bunlar alçak bir katil sürüsü." ifadelerini kullandı.