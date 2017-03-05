Bozdağ: "Bu belediyeyi aşan bir irade! Kaldı ki..."

Almanya'da gerçekleştireceği miting skandal bir kararla iptal edilen Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya'da gerçekleştireceği toplantının iptaline ilişkin muhatap ülkeden gelen manipülatif haber ve açıklamalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında "Toplantımızı iptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında. Belediyeyi aşan bir irade bu kararı aldırdı. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel kararı eleştiren bir açıklama yapmadı. Almanya'da Türk toplumunu karalamak için kampanya yapılıyor. Şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.