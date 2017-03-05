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: "Bu yi aşan bir irade! Kaldı ki..."

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 12:43
Bozdağ: "Bu belediyeyi aşan bir irade! Kaldı ki..."
Bozdağ: Bu belediyeyi aşan bir irade! Kaldı ki...

'da gerçekleştireceği miting skandal bir kararla iptal edilen Adalet Bakanı 'dan açıklama.

Adalet Bakanı Bekir 'da gerçekleştireceği toplantının iptaline ilişkin muhatap ülkeden gelen manipülatif haber ve açıklamalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında "Toplantımızı iptal eden teröristlerin yoğun baskısı altında. Belediyeyi aşan bir irade bu kararı aldırdı. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel kararı eleştiren bir açıklama yapmadı. Almanya'da Türk toplumunu karalamak için kampanya yapılıyor. Şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.