Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokatlılar gecesinde konuşma yapıyor.

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Konuşmasından satırbaşları:

"FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda verdiği en çetin, en hayati mücadeledir. Hain sürüsünü devletimizden, toplumumuzdan söküp atmadan asla durmayacağız. Sen F-16'larla milletimi bombalayacaksın. Bunlara karşı biz bir şey yapmayacak mıyız? Hesabını sormayacak mıyız? Bunların hesabını sormazsak o şüheda, o şehitler hesabını bizden sorar. Biz sorumluluk makamındayız. 16 Nisan hemen ardından parlamentoda çünkü biliyorsunuz anayasa değişikliği gerektiren bir konu. Meclis'te görüşülüp idam kararı çıktığı anda bunu ben onaylarım."

"Bu kardeşlerimizin hesabını aramaz, soruşturmazsak bu hesabı veremeyiz. Hep Fatiha'ları okurken 'Maliki yevmiddin' diyoruz değil mi? Nedir o? Hesap gününün sahibi. O gün biz bu hesabı veremeyiz. O yüzden üzerimize düşen görevi yapacağız gerisi Allah kerim. Bütün bu mücadele bu ülkenin refahı, barışı, kardeşliği içindir. Tokat tavrını milli iradeden, demokrasiden yana koydu. Her zaman yanımızda oldu. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah muhabbetimizi, dava arkadaşlığımızı daim eylesin."

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

"Ülkemizin ekonomide, demokraside, milli iradeye sahip çıkmada gösterdiği başarılar yıllardır yabancı güçler tarafından sömürülen ülkeler için umut oluyor. Savunma sanayi ve büyük yatırımlardaki başarılarımızın yakından takip edildiğini görüyoruz. Unutmayın, meyve veren ağaç taşlanır derler. Ah kardeşlerim ah. Düşünün ya, şu Boğaz'ın altından Marmaray geçti. 3 yılda Marmaray'dan geçen insan sayısı 200 milyonu buldu. Bakın 4 dakikada, 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya. Ne çileler çekiyorduk biz o köprünün üzerinden geçerken. Her şeye başvurulduğu halde çile, çile, çile. Bir Marmaray bütün olayı halletti. Arabanla mı geçeceksin? Avrasya Tüneli'ni yaptık"

"ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN İLERDEYİZ"

"Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bunların dikili taşı var mı? Türkiye'nin başarı hikayesi, mazlumlara ilham kaynağı olması birilerini de ciddi şekilde rahatsız ediyor. Ortadoğu'ya, Afrika'ya baktıklarında sadece altını, elması görenler, kaynakları sömürmek için kardeşi kardeşe kırdıranlar ülkemizin duruşunu kendileri için tehdit olarak görüyor. Yıllardır Avrupa ülkeleri Türkiye'ye demokrasi ve insan hakları karnesi düzenliyor. Ülkemizin AB üyeliğini olmadık bahanalerle erteliyorlar. Yarım asırdır bizi oyalıyorlar. Demokraside işte 15 Temmuz'da olduğu gibi darbecileri hezimete uğratmış, desten yazmış bir ülke. Özgürlükler konusunda birçok Avrupa ülkesinden fersah fersah ilerdeyiz. Yatırımlar noktasında, Osmangazi Köprüsü, gel İzmit'i dolaş çile mi çile. Ama şimdi hemen Dilovası'nın oradan gir, karşı taraftan 3-4 dakikada Yalova'dan çık, İznik, Bursa. Ne günlere geldik değil mi? Bu yapılanlarda huzur, refah, saadet var mı? Bunlar kim için? Benim milletim için"

16 NİSAN ÇOK ÖNEMLİ

"Bütün mesele bu inceliği kavramak. 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan bir reform. Yönetimde, sistemde bir reform. Yoksa rejim değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Hızlı tren hatları, otoyollar, havalimanları. Geldiğimizde 25 havalimanı vardı, şimdi 55. Nereden nereye geldi. Dağları deldik dağları, Ferhat gibi dağları deldik. Ve Şirin'e kavuştuk. Biz Ferhat olduk, millet Şirin. Cumhuriyet tarihinde görülmedik kadar tünel açtık. Açmaya devam ediyoruz. Biz bu sürecin iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliyoruz. Sorun kriterlerde değil, Türkiye'ye yönelik bakış açısı. Son 2 gündür yaşanan hadiseler bu tavrın en açık örneğidir. Türk siyasilere kiralayacak kamusal alanları yokmuş"