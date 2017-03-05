Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı sistemi... 80 milyonun projesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’da konuştu; Yıllarca gensorularla önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama artık gensoruyu millet verecek. Değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız. ‘Evet’ diyerek geleceğe yürüyelim
Tekirdağ'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik önünde halka hitap etti. 16 Nisan referandumuna ilişkin çarpıcı mesajlar veren Erdoğan, "Bir rejim değişikliği safsatası çıkardılar. Böyle bir şeye ilk ben karşı dururum. Değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız" dedi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:
"Tekirdağ sadece ticaretle, tarımla değil aynı zamanda terörle mücadelede de destan yazıyor. DEAŞ'ın, PKK'ın, FETÖ'nün teröristlerine her yeri dar ediyor. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bağımsızlıktan yana olduğunu tüm dünyaya duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da halka seslendi41 GÜNDE GEVŞEMEK YOK
Yıllarca önümüzü gensorularla kesmek istediler. Ama biz dik durduk. Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Avrupa da oluyor da bizde niye olmasın. Gençlerimizin önünü açacağız. 21 yaşında CEO'lar var. Tekirdağlı Fatma da Tekirdağlı Ahmet de olacak.
Ben sizlere inanıyorum. Kalan 41 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiç gevşeme yok. Evlatlarımız çok daha modern bir ülkede yaşasın diye bu gayretleri gösteriyoruz.
SABAH AKŞAM GENSORU...
TBMM'nin yetkileri alınıyor diyorlar, yalan. Evet alınanlar var, akşam yat sabah kalk al sana bir gensoru. Gen soruyu artık millet verecek. Şimdi biz diyoruz ki ey millet ol bu yetkiyi sen kullan. 5 yılda bir sandığa gidecek, memnunsa devam değilse hadi diyecek. Parlamento yine denetleme, soruşturma görevlerini yerine getirecek. Bu ülkede 16 ayda bir hükümet kuruldu. 16 ayda bir hükümet kurulan bir ülkede istikrar, güven olur mu?
Tek adam istediği gibi seçime götürecek diyorlar, gene yalan. Bakın cumhurbaşkanı seçime gitme gereği var diyorsa, aynı şekilde parlamento da seçime gidecek. Bunu neden söylemiyorsun? Ama yalancının mumu yatsıya kadar. Bunlarınki tutmuyor.
Yapılan hizmetlere mani olmak için mahkeme mahkeme dolaşan bunlar değil mi? Milletin kürsüsünü işgal edenler, kendisini kürsüye zincirleyenler bunlar değil mi? 80 milyona sesleniyorum, 'evet' diyenleri de 'hayır' diyenleri de dinlemeden önce 18 maddeyi okuyun. O zaman kimin doğru kim yanlış söylüyor açıkça göreceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar tek adam diyor biz sistem diyoruz"TEK ADAM DEĞİL SİSTEM
Şimdi vitesleri yükseltme zamanı, değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız. Cumhurbaşkanlığı projesi 80 milyonun projesidir. Bunlar ikide bir tek adam diyorlar. Ben faniyim 16 Nisan'a çıkmaya garantim var mı? Biz sistem diyoruz sistem.
Birileri 'Böyle bir değişikliğe ne gerek var' diyor. Biz de diyoruz ki keşke 2007'de yapabilseydik. Keşke 2001 krizi olmadan önce gerçekleştirseydik.
Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, tüm kadrolarıyla Türkiye aynı yönetim içinde. Buna rağmen neden sistem değişikliği istiyoruz? Bir yönetim reformu gerekiyor. Hiç olmaz denilen bir dönemde darbe girişimi yaşadık. Siz ne kadar uyumlu olursanız olun Meclis'i bombalıyorlar.
Ana muhalefet bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir. Sağ olsun MHP destek vererek parlamentodan geçmiştir. Gelin 16 Nisan'da 'evet' oyuyla geleceğe birlikte yürüyelim."
DRAMA SESSİZ KALMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açlık tehdidindeki Somali, Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Yemen için Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabında "Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868'e SMS gönderin, 10 lira ile destek olun" paylaşımında bulundu.
'AZ KONUŞUP ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'
Açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Az konuşacağız, çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil" dedi. 16 Nisan halk oylamasının Türkiye için önemine de işaret eden Albayrak, alandaki vatandaşlardan referandumda 'evet' sözü aldı.