Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı sistemi... 80 milyonun projesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’da konuştu; Yıllarca gensorularla önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama artık gensoruyu millet verecek. Değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız. ‘Evet’ diyerek geleceğe yürüyelim

Tekirdağ'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik önünde halka hitap etti. 16 Nisan referandumuna ilişkin çarpıcı mesajlar veren Erdoğan, "Bir rejim değişikliği safsatası çıkardılar. Böyle bir şeye ilk ben karşı dururum. Değişim sürecini kaçırırsak yarım asır geride kalırız" dedi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:



"Tekirdağ sadece ticaretle, tarımla değil aynı zamanda terörle mücadelede de destan yazıyor. DEAŞ'ın, PKK'ın, FETÖ'nün teröristlerine her yeri dar ediyor. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bağımsızlıktan yana olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da halka seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar tek adam diyor biz sistem diyoruz"