Erdoğan: Naziler bitti sanıyorduk! Bunları dünyaya rezil edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki siyasi engeller ve antidemokratik tutuma ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan 'Her yerde anlatacak dünyaya rezil edeceğiz' dediği Almanya için şunları söyledi:

ALMANYA'YA TEPKİ: DÜNYAYA REZİL RÜSVA EDECEĞİZ

Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.