Esed'in Pilotu iade edilecek mi? İşte ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Hatay'a düşen savaş uçağının pilotunun Suriye'ye iadesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.

BU HALDE BULUNDU, TEDAVİ EDİLİYOR

Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay'ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Uçağın enkazına Amanos eteklerinde ulaşılırken kokpit bölümünün boş olduğu görüldü. Altınözü ilçesinde ise düşen uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen bir paraşüt bulundu. Ekipler 9 saatlik çalışmanın ardından pilotu enkazın yaklaşık 40 km uzağında bitkin halde buldu. 50-55 yaşlarında ve albay rütbesinde olan pilotun Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi sürüyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, pilotla ilgili açıklama yaptı.