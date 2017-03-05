Hatay'a düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı.

Polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraşütünün bulunması üzerine, çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Yağış nedeniyle bölgenin çamurlu olması ve pilotun ayak izlerinin kaybolması çalışmaları güçleştirdi.

500 METRE UZAKTA BULUNDU

Pilotun yüksek yerlere çıkarak, telsiz bağlantısı kurabileceğini değerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarında aramalara ağırlık verdi.

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi.

"DÜŞME NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR"

Düşen uçakla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Hatay'a düştüğünü, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Yıldırım, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ'ın Yaylacık Mevkii'nde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde yine bilgiler geliyor. Hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var" dedi.



