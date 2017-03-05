İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Sancaktepe'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ilk olarak Demokrasi Caddesi üzerinde başladı.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli kişiler üzerinde arama ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yaparken, özel eğitimli köpekler yardımıyla cadde üzerinde bulunan kafeterya gibi işletmelerde de aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında ruhsatsız işletmelerin yanı sıra kapalı alanda sigara ve nargile içilmesine izin veren iş yerleri ile cadde üzerinde kaçak sigara satan kişilere işlem yapıldı.

Kaçak sigaralara ve bazı iş yerlerinde bulunan yasa dışı oyun makinalarına el konuldu. Ayrıca GBT sırasında aranması olduğu belirlenen bazı kişiler de gözaltına alındı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin eşlik ettiği operasyona, yaklaşık 400 polis katılırken, operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.