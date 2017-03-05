''Kanka'' çıktılar! FETÖ'nün bir numarası Akın Öztürk ile ‘Menfez paşası’ kanka çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ‘Karargâh iddianamesi’nde, Akın Öztürk ve ‘Menfez paşası’ lakaplı Zekeriya Kuzu’nun arkadaşlık ilişkisi de yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'Karargâh iddianamesi'nde, FETÖ'nün bir numarası olarak nitelendirilen Adil Öksüz'ün ilk darbe toplantısı için 27 Aralık 2015'te Ankara'ya gittiği, farklı tarihlerde 13 kez Başkent'e geldiği belirtildi. İddianamede bir numaralı sanık Akın Öztürk ile 'Menfez paşası' lakaplı Zekeriya Kuzu'nun arkadaşlığına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesinde elebaşı Fethullah Gülen'den alınan onayın ardından darbe toplantılarına başlandığına ve alınan kararlara yer verildi. İddianamede, örgütün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda da 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Muhsin Kutsi Barış'ın başkanlığında çok sayıda toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. İddianameye, Akın Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer alan 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu ile ilişkisini ortaya koyan bir tanık ifadesi de girdi.





''GELMİŞKEN ONU DA GÖREYİM''



Mart 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir 2. Ana Jet Üssü'nde onbaşı rütbesi ile vatani görevini yapan Furkan S.'nin ifadesi özetle şöyle: "Zekeriya Kuzu Üs Karargâh Astsubayı'ydı. Mart 2015 yılı içinde 2 asker aralarında münakaşa etti. Akabinde biri diğerini silahla öldürdü. Olayı araştırmak için ertesi gün Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk üsse geldi. Odadakilere hitaben 'Kuzu nerede, gelmişken onu da göreyim' dedi. Mayıs 2015'te üste 104. yıl hava gösterisi vardı.



Gösteri sırasında Öztürk'ü, üs içerisinde koruma görevi Kuzu'ya verildi. Ben komutan postası olarak görev yapıyordum. Öztürk, Kuzu'ya hitaben 'Ooo, kuzu nasılsın?' dedi. 2015 yılı YAŞ kararları açıklandığında Kuzu, Öztürk görevden alınıp, yerine Abidin Ünal geldiğinde, 'Tayyip sonunu gördü, korktu vatan millet sevdalısı Akın Paşa'nın ipini çekti' dedi." (Habertürk)