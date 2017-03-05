X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kimyasal yüklü TIR otobanda yan yattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

yüklü otobanda yan yattı

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 11:50
Kimyasal yüklü TIR otobanda yan yattı
Kimyasal yüklü TIR otobanda yan yattı

Tekirdağ'’ın Çerkezköy İlçesi’nde sürücü Necati Yıldız’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği , yan yattı. Kazada yaralanan Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, konteynırdan orta refüje boşalan tutkal yapımında kullanılan maddeyi itfaiye ekipleri temizledi.

Kaza, TEM otobanı Çerkezköy mevkiinde meydana geldi. Necati Yıldız kullandığı 34 EM 6140 plakalı 'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak yan yattı. Kazanın ardından TIR metrelerce sürüklenirken, dorsesinde yüklü olan ve içinde de tutkal yapımında kullanıldığı belirtilen madde delinen konteynırdan orta refüje aktı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralanan sürücü Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola akan kimsayal madde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerince temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.