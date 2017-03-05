Kimyasal yüklü TIR otobanda yan yattı

Tekirdağ'’ın Çerkezköy İlçesi’nde sürücü Necati Yıldız’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yan yattı. Kazada yaralanan Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, konteynırdan orta refüje boşalan tutkal yapımında kullanılan kimyasal maddeyi itfaiye ekipleri temizledi.

Kaza, TEM otobanı Çerkezköy mevkiinde meydana geldi. Necati Yıldız kullandığı 34 EM 6140 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak yan yattı. Kazanın ardından TIR metrelerce sürüklenirken, dorsesinde yüklü olan ve içinde de tutkal yapımında kullanıldığı belirtilen kimyasal madde delinen konteynırdan orta refüje aktı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralanan sürücü Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola akan kimsayal madde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerince temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.