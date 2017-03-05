Sinan Oğan'a kapak gibi cevap

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan konferans için gittiği Beşiktaş'taki üniversitede konuşurken sahneye çıkan bir kişi kürsüyü devirdi.Bu eylemi gerçekleştiren kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sinan Oğan savcılığın serbest bırakma kararına tepki göstererek Twitter hesabından "Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu saldırı Bekir Bozdağ'a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi? Bu sorunun cevabını arıyorum" dedi. Oğan'a cevabını Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin verdi

Sinan Oğan savcılığın serbest bırakma kararına tepki göstererek Twitter hesabından "Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu saldırı Bekir Bozdağ'a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi? Bu sorunun cevabını arıyorum" dedi.

Ogan'ın bu sözlerine cevabı ise Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin verdi .Çetin Twitter'dan Ogan'a kapak gibi cevap vererek "Hacıbektaş'ta Başbakan Yardımcısı iken Bekir Bozdağ'a saldırıp yumruk atanı bile serbest bıraktı savcılar. Unuttunuz galiba"mesajını yazdı.

2013 yılında Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Bekir Bozdağ, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri"nin açılış törenindeki konuşmasının ardından protokoldeki yerine dönerken, Hüseyin Satı'nın fiili saldırısına maruz kalmıştı.Saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Satı savcılık tarafından serbest bırakılmıştı