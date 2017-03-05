Sandığa ilgi artıyor

A&G’nin son anketine göre vatandaşların yüzde 87.9’u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyor.

A&G'nin 3 bin denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.



KAMPANYALARIN ETKİSİ VAR



16 Nisan'da yapılacak halkoylamasına ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunda 'Evet' ve 'Hayır' kampanyalarının başlamış olmasının etkilerini görüyoruz. Seçmenin 16 Nisan'da sandığa gitme motivasyonunun referandum sonuçlarına etkisini, yarınki köşe yazımda değerlendirmeye çalışacağım.

"OY KULLANACAĞIM" DİYENLER ARTTI

Her 100 kişiden 88'i 'Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım' derken yüzde 8'i 'Belki gider oyumu kullanırım', yüzde 4'ü ise 'Oy kullanmayacağım, sandığa gitmeyeceğim' demektedir.

YÜZDE 87.9 "MUTLAKA KULLANACAĞIM" DİYOR

Referandumda 'Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım' diyenlerin oranı bu ay yaklaşık 3 puan artarak yüzde 87.9'a yükselmiştir.