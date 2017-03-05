Suriye jeti Hatay’a düştü

Suriye'ye ait bir savaş uçağı, dün Hatay'ın Samandağ ilçesine düştü.

İlçeye bağlı Yaylacık köyünde saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alanda arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri Suriye uçağının enkazına ulaştı. Arama çalışmalarında pilotlara ait olduğu tahmin edilen paraşüt parçaları da bulundu.



PİL OTLAR ARANIYOR

Başbakan Binali Yıldırım, düşen uçağa ilişkin yaptığı açıklamada "MİG-23 uçağı düştü. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu ve pilotun atladığı tahmin ediliyor" bilgisini verdi. Başbakan Yıldırım, uçağın düşme nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını, belirterek, "Ancak o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var" diye konuştu.

Öte yandan Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşar Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

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"MENBİÇ'TE REJİMLE DANIŞIKLI OYUN"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin hedefi olacağını anlayan terör örgütü YPG'nin, kentin batısını rejim ve Ruslara açtığını söyledi. Kocaeli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Işık, Menbiç'te yaşanan sıcak gelişmelere dikkat çekti. Terör örgütü YPG'nin, bölgeden çıkarılacağını anladığı için Menbiç'in bir bölümünü rejime bıraktığını söyledi. Işık, "Artık onlar da Menbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz. Bu noktada tabii, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bütün koalisyon güçlerinin de çok dikkatli olmaları gerektiğini, bölgede bu konunun hassas bir denge olduğunu bilmelerini bekliyoruz. Ama Türk askerine yönelik giriştikleri en ufak bir hareketin başlarına neler açacağını zannediyorum, biliyorlar" dedi.

Işık ayrıca, TSK'nın bir tartışma içerisine çekilmesi gayretiyle karşı karşıya olduklarını ve bunun son derece yanlış olduğunu vurguladı.