Trump’tan Obama’ya ‘telekulak’ suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, görevi kendisinden devraldığı eski başkan Barack Obama’yı, telefonlarını dinlettirmekle suçladı.

Trump, hafta sonu kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, 'Seçimlerdeki zaferden önce, Obama'nın Trump Tower'daki konuşmalarımı dinlettiğini öğrendim. Ama hiçbir şey bulamadılar' dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa etmesine, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da Amerikan kamuoyu önünde zor durumda kalmasına yol açan Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile görüştüklerinin ortaya çıkmasından sonra Twitter'dan mesajlar yayınlayan Trump, 'Görevdeki bir başkanın, seçimden hemen önce başkanlık yarışını dinletmesi yasal mıdır? Obama, kutsal bir seçim sürecinde, telefonlarımı dinleyecek kadar nasıl alçalmış olabilir? Bu Nixon'un Watergate skandalı ile eşdeğer. Kötü yada hasta adam!' dedi. Dinlemeyi yeni öğrendiğini yazan Trump, bunun 'McCarthy'izm olduğunu savundu ve iyi bir avukatın harika bir dava açabileceğine bahse girebileceğini aktardı.