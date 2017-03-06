2. Reina saldırısı engellendi

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili iki şüpheli daha tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi Zanlıların Reina tarzı bir eylem tasarladıkları iddia edildi.

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde iki zanlı daha gözaltına alındı.

OPERASYON İLE ÖNLENDİ

İlkhom D. ve Celil Ç. İsimli şüphelilerin Reina saldırısına ilşkin soruşturmada şüpheli oldukları, olayda kullanılan bir aracı kullandıkları anlaşıldı. Söz konusu aracın Reina saldırısında kullanıldığı ayrıca katilin eşi ve çocuklarının bu araçla nakledildi öğrenildi .Şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde 2 otomatik silah ve bu silahlara ait çok sayıda kurşun ele geçirildi. Şüphelilerin Reina tarzı başka bir eylem planladıkları, saldırının gerçekleştirilen operasyonla önlendiği iddia edildi

Savcılık sorguları ardından Çok sayıda suç kapsamında tutuklamaya sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Sulh ceza hakimliği'nde sorguya alındı.