AB bir diplomatik skandala daha imza attı

Avrupa ülkelerindeki siyasi partiler vatandaşlarının yoğun yaşadığı diğer ülkelerde miting ve toplantıları rahatlıkla yapabiliyor. Cumhurbaşkanlığı referandumu için hayır kampanyası yürütenler de herhangi bir zorlukla karşılaşmadıkları gibi bu ülkelerde destek görüyorlar. Türkiye ve Avrupa arasında yaşanan bu skandallara bugün bir yenisi daha eklendi ve Brüksel’de buluşan AB Dışişleri Bakanları ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına değinmeden Türk yetkililerin verdikleri tepkilere itiraz etti.

Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Almanya, Avusturya ve Hollanda ifade özgürlüğü gibi değerlerden dem vururken, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının programlarını iptal edip diplomatik ve siyasi bir skandala imza attılar. Avusturya Başbakanı Christian Kern Avrupa Birliği'nden Türk siyasilerin program yapmasını engellemelerini isterken, Brüksel'de buluşan AB dışişleri bakanları ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına değinmeden Türk yetkililerin verdikleri tepkilere itiraz ettiler.

AB: MİTİNG KONUSUNDA ÜLKELER KENDİLERİ KARAR VERİR

Türk bakanların programlarının iptal edilmesi ve Avusturya başbakanının çağrısını SABAH'a değerlendiren Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, mitinglerin üye ülkelerin kendi vereceği kararlar olduğunu söyleyip, ifade özgürlüğünün kısıtlanması konusunda bir yorumda bulunmadı. AB'nin Türkiye'de olan biten neredeyse her konu hakkında yorumda bulunup, temel demokratik bir hakkın ihlali konusunda yorum yapmaması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

ALMANYA: İLİŞKİLER DÜZELSİN, YASAK SÜRSÜN

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, görevinin Türkiye ile ilişkileri yeniden normalleştirmek olduğunu söyledi. Gabriel, "Olağanüstü gergin bir ilişki var. Bizim görevimiz bunu yeniden normalleştirmek." yanıtını verdi.

Alman Bakan, herkesin ilişkilerde normalleşmenin sağlanması için kendi üzerine düşeni yapacağına inandığını kaydederken, ülkesinin Türk siyasetçilere getirdiği yasağı savunarak "Almanya'da açık bir yasal durum var" değerlendirmesinde bulundu.

MİTİNGLER KİMLERE SERBEST?

Hayır kampanyası yürüten CHP, HDP ve saflarını açıkça belirten terör örgütleri Avrupa ülkelerinde Hayır için oy isteyip, diledikleri yerde programlar düzenleyebiliyor.

Durum Avrupalı siyasiler için de farklı değil. Fransa Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde 300 bin Fransız'ın yaşadığı İngilete'ye gidip Londra'da bir miting düzenlemişti. Binlerce Hollanda'lılın yaşadığı Belçika'da da Hollanda'lı siyasetçiler, İngilizler İspanya ve Fransa'da ve diğer Avrupa ülkeleri de kendi vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde mitingler düzenleyebiliyor.