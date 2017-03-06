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'e bir şok daha!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 17:42
Adil Öksüz'e bir şok daha!
Adil Öksüz'e bir şok daha!

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari 'ün tutuklu kardeşinin eşi Havva Emel Öksüz na alındı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari 'ün tutuklu kardeşi 'ün eşi na alındı.

POLİS EKİPLERİ, EVLERİNDE ARAMA YAPTI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016'dan beri tutuklu olan eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz'ün Safranbolu'daki evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü.

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