Adliyedeki rüşvet operasyonunda 13 yakalama

İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla istanbul Adliyesi'ndeki icra müdürlüklerinde başlatılan operasyonda serbest bırakılan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Adalet Sarayı'nda İcra Müdürlüklerine düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Operasyon kapsamında adliye çalışanı 19 şüpheli gözaltına alınmış bu şüphelilerden 4'ü 'rüşvet almak 'suçlaması kapsamında tutuklanırken 14'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karara soruşturma savcısı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği,13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararda adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı belirtildi.