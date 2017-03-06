Almanya’da Nazizm ölmemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, bakanların konuşmasının engellenmesine sert tepki: Nazizmin Almanya’da bittiğini zannediyordum, meğer devam ediyormuş. Zannediyorlar ki Erdoğan gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Tokatlılar Gecesi'ne katıldı. Konuşmalarında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:
Dün kadını insan yerine koymayanlar, bugün yine kadınları farklı bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Dün, kadını alınıp satılan bir eşya gibi görenler, bugün de kadın bedenini ve emeğini metalaştırarak bir anlamda modern kölecilik yapıyorlar. İşte bu konuda KADEM'in yaklaşımının, yani kadına hak ettiği değeri ve toplumsal rolü kazandırma mücadelesinin en sağlıklı yöntem olduğuna inanıyorum. Kadına şiddet insanlık suçudur.
"Kadını insan yerine koymayanlar..."ÖNEMLİ OLAN ZİHNİYET
Şimdi bu terörist başları 'Oyumuz 'hayır' diyor. Eğer 16 Nisan'da 'hayır' oyu vermek suretiyle, Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. Haa, 'Evet' dersek ne olacak? Biz 18 yaşındaki gençlerimizi parlamentoya taşımak suretiyle ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız. Bu ülkenin kadınları da 18 yaşında aynı şekilde parlamentoda yerini alacaktır. Çünkü biz gençliğimize inanıyoruz, biz kadınımıza güveniyoruz.
DİKİLİ BİR AĞAÇLARI YOK
Türkiye'de bir kesimde sandık korkusu, millet korkusu eskiden beri mevcuttur. Açık oy gizli tasnifle ülkeyi yönetenler, gizli oy açık tasnifle millet iradesine sahip çıkınca bir daha bellerini doğrultamadılar. Menderes'i ve iki arkadaşını ipe götürmediler mi? Onlar, bunlar değil mi? Aynı zihniyet, bunların dikili bir ağacı yok.
Şimdi ne diyorlar 'Ekonomi felaket'. Ne felaketi ya... 18 Mart Çanakkale Köprüsü ihale edildi. Rakam ne biliyor musunuz? 10 milyar doların üzerinde. Biz buna para vermiyoruz. İki Türk firması ile iki Kore firması, birlikte bunu yap-işlet-devretle şu anda almış vaziyetteler. Arazi düzleme çalışmaları başladı, sondajlar yapılacak ve 18 Mart'ta da temelini atacağız.
Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu anki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil bunu böyle biliniz.
NAZİZM DEVAM EDİYOR
(Tutuklanan Die Welt temsilcisi) Bütün bu olayların nedeni meğerse bu teröristmiş. Bu adam terörist, gazeteci değil ve Alman yönetimi ne yazık ki, benim bakanlarımı böyle bir teröristle aynı teraziye oturtuyor. Sıkıntı burada. Ondan sonra benim Başbakanıma "Bu kadar sert davranılmaması lazım" diyor. Ben Nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum, meğerse halen devam ediyormuş. Açık, ortada.
''Nazizmin Almanya'da bittiğini sanıyordum.Ama hala devam ediyormuş''
Eğer demokrasiye inanıyorsan, benim bakanım, hem bakanınla görüşecek, hem salon toplantısı yapacak. Niye rahatsız oluyorsun? Şimdi baktık ki Hollanda da aynı şekilde açıklama yapmış, vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Kapıdan da sokmadığınız veya konuşturtmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım.
Almanya'da da, Hollanda'da da aynı şeyi yaptılar. Diğerleri de belki arkasından gelecek. Nereden gelirseniz gelin. Eğer demokrasi diyorsanız önce bu işin hakkını vereceksiniz. Fikre, düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bunları biz dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz.
Almanya'ya tepki: "Dünyaya rezil rüsva edeceğiz"Yıllardır Avrupa ülkeleri Türkiye'ye demokrasi ve insan hakları karnesi düzenliyor. Ülkemizin AB üyeliğini olmadık bahanelerle erteliyorlar. Yarım asırdır bizi oyalıyorlar. Demokraside, işte 15 Temmuz'da olduğu gibi darbecileri hezimete uğratmış, destan yazmış bir ülke. Özgürlükler konusunda birçok Avrupa ülkesinden fersah fersah ilerideyiz.
''Özgürlükler konusunda birçok AB ülkesinden ilerdeyiz''
Terör örgütü mensupları 'hayır' kampanyası için istedikleri her yeri serbestçe kullanabiliyor, terör örgütü yöneticileri saraylarda, yine Türkiye'de mahkum olmuş, 5 yıl 10 aya mahkum olmuş birisini alıyorsun ona madalya takıyorsun. Nerede? Cumhurbaşkanı sarayında. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Suçlulara yardım ve yataklık yapmaktan dolayı yargılanmanız gerekiyor.
Bu toprağın uğrunda ölenleri biz 15 Temmuz gecesi gördük. Onlar 'evet'çiydi, 'hayır'cı değildi. O F-16'larla benim vatandaşıma bomba yağdıranlar işte bugünün 'hayır'cıları. Bunu belki eleştirenler olacak ama ben gerçekleri söylüyorum, söylemekle de mükellefim. 11 kadın kardeşim şehit oldu o gece.
İnşallah bu sistemle istikrar geliyor, güven geliyor. Diyorlar ki yasama organı kalkıyor. Kesinlikle yalan. Yasama organı yine aynen var. Sadece gensoru ve güven oylaması, böyle bir yetki yasama organında yok. Kanun yapma yetkisi var. Cumhurbaşkanı sadece bütçede söz sahibi. Diğer kanunları yine aynen yine yasama organı yapıyor. Ha yürütme nerede, cumhurbaşkanında. Yargı çok daha güçlü bir şekilde var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tokatlılar Gecesi'nde, Çanakkale Savaşı'na giden 15'lileri temsil eden gençler karşıladı.