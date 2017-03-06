Almanya’da Nazizm ölmemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, bakanların konuşmasının engellenmesine sert tepki: Nazizmin Almanya’da bittiğini zannediyordum, meğer devam ediyormuş. Zannediyorlar ki Erdoğan gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Tokatlılar Gecesi'ne katıldı. Konuşmalarında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Dün kadını insan yerine koymayanlar, bugün yine kadınları farklı bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Dün, kadını alınıp satılan bir eşya gibi görenler, bugün de kadın bedenini ve emeğini metalaştırarak bir anlamda modern kölecilik yapıyorlar. İşte bu konuda KADEM'in yaklaşımının, yani kadına hak ettiği değeri ve toplumsal rolü kazandırma mücadelesinin en sağlıklı yöntem olduğuna inanıyorum. Kadına şiddet insanlık suçudur.

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