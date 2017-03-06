Avrupa’ya uyuşturucu nakil eden çeteye ağır darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 112 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken İstanbul iç piyasasını organize eden ve Avrupa'ya nakil yapan tacir S.J.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında değeri milyonlarca Euro'yu bulan 112 kilo uyuşturucu madde ele geçildi.

ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

İstanbul Jandarması aldığı bir ihbarı değerlendirerek İran asıllı olduğu öğrenilen S.J.G.'yi 2 ay boyunca takibe aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında Şirinevler Meydanı'nda yakalanan İran asıllı şüpheli S.J.G.'nin üzerinde 6 bin 527 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

5 FARKLI MADDE AYNI YERDE

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 93 bin 182 gram eroin, 906 gram toz esrar, 887 gram kokain ve 285 metamfetamin bulundu. Narkotik köpeği Vadi'nin de katıldığı operasyon sonucu kiloluk paketler halinde toplamda 112 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 5 farklı uyuşturucu maddenin aynı yerde bulunması dikkat çekti.

AVRUPA'YA NAKLİYE

Operasyon sonucu uyuşturucuların S.J.G.'nin organize ettiği torbacılar vasıtasıyla iç piyasaya dağıtıldığı, nakliye araçlarıyla da başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli S.J.G. emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.