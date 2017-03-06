‘Bacağımdaki yara, benim için şereftir’

Meclis yarın, 15 Temmuz gazisi kadınları ağırlayacak. Bacağından 5’inci ameliyatı olan Derya Ovacıklı ise gazilik gururu ile etkinliğe katılamayacak olmanın burukluğunu bir arada yaşıyor

Darbe girişimi sırasında bombalanan Gazi Meclis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz'da yaralanan kadınları ağırlayacak. Ancak 15 Temmuz'da Kahramankazan'da bacağından vurularak yaralanan öğretmen Derya Ovacıklı, önceki gün ameliyat olduğu için programa katılamayacak. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına hedef olan 106 kadın gazi yarın (7 Mart Salı günü) TBMM'de ağırlanacak. Kadın gaziler, Meclis'in bombalanan yerlerini ziyaret edecek.



KARNINDAN DOKU NAKLİ...

Ancak 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nün önünde 2 kurşunla sağ bacağından yaralanan öğretmen Derya Ovacıklı, tedavisi halen devam ettiği için Meclis'e gelemeyecek. Önceki gün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağ bacağından beşinci kez ameliyat olan Ovacıklı, TBMM'deki programa katılamayacak olmanın burukluğunu yaşıyor. Çok zor bir ameliyat geçirdiğini belirten Ovacıklı, "Karın bölgesinden yağ alınarak sağ bacağa doku nakli yapıldı. Bu ameliyat nedeniyle programa katılabilmem mümkün gözükmüyor. Doktorumuz 2-3 gün hiç kıpırdamadan yatakta yatmam gerektiğini söyledi" dedi.



2 AMELİYAT DAHA OLACAK

Programa katılamadığı için bir burukluk yaşadığını belirten Ovacıklı şöyle devam etti: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda 15 Temmuz gazisi kadınlarımızla bir arada olmak bana gurur verir. Mümkünse telekonferans yönetimiyle katılabilirsem sevinirim. Bu yara benim için bir şeref. Bu şerefi de layıkıyla taşımaya çalışıyorum. 75 gün hiperbarik oksijen tedavisi gördüm. Fizik tedavimiz devam edecek. Ameliyatlardan sonra doktorlarımız ayağa kalkmamı bekliyor. Kurşun o bölgeyi öyle parçalamış ki 2 ameliyat daha olmam öngörülüyor. Eskisi gibi yürüyemeyeceğim. Ama bizim için bu iz bir şereftir. İzini taşıyayım ki unutturmayalım 15 Temmuz'u."



KÜLLİYE'YE GİTMELERİ DE PLANLANIYOR

Ankara ve İstanbul'dan çağrılan kadın gaziler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yemek yiyecek. 15 Temmuz'un kadın gazilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik edecek. Yemeğe Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması planlanıyor. Programa TBMM'deki tüm partilerin kadın milletvekilleri de davet edildi. 15 Temmuz gazisi kadınların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.