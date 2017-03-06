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BM FETÖ'cü hain için devreye girdi

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 18:54
BM FETÖ'cü hain için devreye girdi
BM FETÖ'cü hain için devreye girdi

, "FETÖ" iddiasıyla tutuklu bulunan Birleşmiş Milletler'in soykırım suçlarına bakan ceza mahkemesinin Türk yargıcı 'ı serbest bırakmayarak, mahkemenin yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne () sevk edildi.

Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından Eylül'detutuklanan Akay, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) adlı yargı organında Ruandalı bir soykırım sanığını yargılayan hakimler heyetinde üye. Akay'ın serbest bırakılması için mahkeme tarafından Ankara'ya daha önce çağrıda bulunulmuştu.

MICT Başkanı Theodor Meron tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'nin çağrılara uymaması, Temyiz Mahkemesi'nin bu dava hakkındaki değerlendirmelerini etkiliyor ve mekanizmanın yargı bağımsızlığını tehdit ediyor" denildi.

Mahkeme'nin kendi başına herhangi bir yaptırım gücü bulunmazken, BM Güvenlik Konseyi Türkiye üzerinde diplomatik baskı ya da yaptırımlar uygulayabiliyor. Zaman zaman güç kullanımına gidebilme yetkisi de bulunan 'nın bu yönteme butür durumlarda çok nadir başvurduğu biliniyor.