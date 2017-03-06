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’ın tepesine indirdikleri mermiye bunu yazdılar!

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 12:06
DEAŞ’ın tepesine indirdikleri mermiye bunu yazdılar!
DEAŞ’ın tepesine indirdikleri mermiye bunu yazdılar!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan 26 yaşında ve iki çocuk babası olan Günyüzü Gümüşkonaklı Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ı silah arkadaşları unutmadı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan 26 yaşında ve iki çocuk babası olan Günyüzü Gümüşkonaklı Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ı silah arkadaşları unutmadı.

DEAŞ'IN TEPESİNE İNDİRDİKLERİ MERMİYE BUNU YAZDILAR

terör örgütüne karşı kullanılan 152'lik obüs mermisinin üzerine, "Günyüzü / Gümüşkonak / Eskişehir Mehmet Özcan oğlu Şehit Uzman Çavuş Melih Özcan'ın intikamı için. Bir ölür bin diriliriz. Ruhun şad olsun gardaşım" yazan silah arkadaşları, 'ı unutmadıklarını gösterdiler.

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