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’den flaş açıklama! “ yalnız değildir”

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 12:32
Devlet Bahçeli’den flaş açıklama! “Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildir”
Devlet Bahçeli’den flaş açıklama! “Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildir”

MHP lideri ’den ’a büyük destek! “Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa’ya gelirim”

Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir "Türk Ruhu"nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.