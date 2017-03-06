İşte FETÖ’nün Genelkurmay’daki 418 numaralı fişleme odası!

Ankara Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı iddianamede FETÖ'nün TSK içinde nasıl yuvalandığı, kendilerinden olmayan başarılı askerleri fişlemek için hangi yolları izlediğini belgeleriyle birlikte gözler önüne serdi. Darbe girişiminde aktif olarak görev aldığı belirlenen şüpheli Yarbay Hüseyin Yıldırım'la ilgili Genelkurmay'daki aramada ele geçirilen belgeler FETÖ'nün bu kirli tezgâhını da deşifre etti. İddianamede şüpheli Hüseyin Yıldırım'ın Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi'nde yarbay olarak görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün saat 21.32'de Genelkurmay karargâhı bahçesine nizamiye tarafından giriş yaptığı belirtildi. Kamera kayıtlarından girişi net olarak görülen Yıldırım'ın, komuta kademesini derdest etmeye gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bağlı cuntacı ekiple birlikte olduğu görüntülere de ulaşıldı. Saat 21.44'te Yıldırım'ın diğer şüpheliler Hasan Hüseyin Sarıtarla ve Cemil Turhan'la birlikte Kara Kuvvetler Komutanı koruması Astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesi olayını ve karargâhta yaşanan olayları birlikte izledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller sonucunda Yıldırım'ın geceden sabaha kadar cuntacılarla birlikte hareket ettiği böylece FETÖ'nün planlayıp, sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsü fiillerine "fail" olarak katıldığı ifade edildi. Yıldırım'la ilgili genelkurmay Başkanlığı 418 numaralı odada yapılan aramada el FETÖ'nün bazı askerler hakkında isim, birlik, personel numarası, rütbe, görev yerine tablolar oluşturduğu ve karşısına açıklama bölümü ekleyerek yaptıkları istihbari çalışmaya ilişkin fişlemelere yer verildiği görüldü. Buna göre örgüt kendilerinden olanlar için "müsbet, temiz birisi, ehli cemaat" diye notlar aldığı kendilerinden olmayanlar için ise, "Kontrol altına alınsın" diye uyarı konulduğu belirtildi.