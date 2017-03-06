Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı radyo programında 'yeni anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini' eleştirirken yine büyük bir gafa imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konuşmasıyla yine yeni bir gafa imza attı.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.

Kılıçdaroğlu 'yeni sistemle birlikte Başbakan ile Cumhurbaşkanın farklı partilerden olması durumunda asıl kavganın o zaman çıkacağını' söyledi.

YENİ SİSTEMDE BAŞBAKAN YOK!

Oysa yeni sistemde Başbakanlık olmadığı için böyle bir durumun olması mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri vatandaşlar tarafından anayasa değişikliğini hiç okumamış şeklinde yorumlandı.