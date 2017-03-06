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Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 16:14
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!

Genel Başkanı katıldığı radyo programında 'yı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini' eleştirirken yine büyük bir gafa imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konuşmasıyla yine yeni bir gafa imza attı.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.

Kılıçdaroğlu 'yeni sistemle birlikte Başbakan ile Cumhurbaşkanın farklı partilerden olması durumunda asıl kavganın o zaman çıkacağını' söyledi.

YENİ SİSTEMDE BAŞBAKAN YOK!

Oysa yeni sistemde Başbakanlık olmadığı için böyle bir durumun olması mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri vatandaşlar tarafından anayasa değişikliğini hiç okumamış şeklinde yorumlandı.