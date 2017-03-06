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, ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı

DHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 19:26
Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı
Lavrov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin detaylarını paylaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta sonunda düzenlenecek görüşmelerde ele alacağı konular hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile görüşmesi sonrası yapılan basın toplantısında konuşan , şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hem Azerbaycan'ın, hem Rusya'nın yakın ortağıdır. En yakın gelecekte Rusya ile Türkiye'nin liderleri görüşecek. Bu zirvede ticaret, ekonomi, yatırımlar, ortak altyapı projeleri gibi konuların yanı sıra başta İran'ın da katıldığı ortak ateşkes rejiminin uygulanmasını ve Astana'da Suriye hükümeti ile silahlı muhalif gruplar arasındaki siyasi diyaloğun kurmasını öngören girişimimizin gerçekleştirilmesi yoluyla Suriye barış sürecine verilecek destek olmak üzere uluslararası işbirliği ele alınacak".

ve Erdoğan Moskova'da 10 Mart tarihinde bir araya gelecek.