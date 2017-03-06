Nuh Mete Yüksel’in kasedi de FETÖ’den

2002’de Gülen’e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel’e kurulan kaset kumpasının arkasından FETÖ-Hürriyet işbirliği çıktı

Terör örgütü kurduğu iddiasıyla Fetullah Gülen hakkında 2000'de dava açan dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in, FETÖ'nün kurduğu kumpasla görevden alındığı FETÖ çatı iddianamesindeki tanık ifadeleriyle belgelendi. Yüksel'in gayri ahlaki anlarının olduğu kasedin FETÖ firarisi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Harun Tokak tarafından gazete yöneticilerine getirildiği tanık ifadelerinde yer aldı. FETÖ çatı iddianamesinde yer alan tanık ifadeleri, Gülen'in davasına bakan Nuh Mete Yüksel'in FETÖ kumpasıyla görevden alındığını açıkça gösteriyor. FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Tokak'ın, 22 Haziran 2002'de Akit gazetesine giderek Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüşme yaptığı, bu görüşmede Tokak'ın savcı Yüksel'in, Fetullah Gülen ile çok uğraştığını, Gülen hakkında yeni bir dava açmaya kalktığını, Yüksel'in kendilerinde olan seks kasetini yayınlayarak şantaj yapılmasını istediği iddianamede belirtildi. Ancak iddianamaye göre Akit kasetle ilgili haber yayımlamama kararı aldı. Bunun üzerine FETÖ Hürriyet'in kapısını çaldı.



HÜRRİYET MANŞETE TAŞIDI

Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen duruşmada Fetullah dosyanın tekemmül ettiğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istedi. Bir gün sonra yani 22 Ekim 2002'de kaset habari Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlandı. HSYK, aynı gün Nuh Mete Yüksel'i görevden aldı. 4 yıl sonra da Gülen'a açılan dava FETÖ'cü hakimler tarafından düşürüldü.



HÜRRİYET'İN KASET HABERLERİYLE FETÖ DOSYASI ÖRTBAS EDİLDİ!



3 Ağustos 2000: Savcı Nuh Mete Yüksel, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurarak Fetullah Gülen'in tutuklanmasını istedi. Mahkeme talebi kabul etti.



11 Ağustos 2000: Mahkeme Gülen için yakalama kararı verdi.



31 Ağustos 2000: Yüksel, Gülen hakkında terör davası açtı. Gülen'in 10 yıla kadar hapsini istendi.



3 Haziran 2002: Gülseven Yaşer'in başkanlığını yaptığı Çağdaş Eğitim Vakfı'nda (ÇEV) Nuh Mete Yüksel'in kasedi bulundu. Operasyon öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı Bayram Özbek'in ÇEV'e sızdığı ve kendisini Hayri Canöz ismiyle tanıtarak vakıfta çalıştığı tespit edildi. FETÖ sanığıÖzbek, "Tahşiyeciler" grubuna kumpas soruşturmasında yargılanıyor.



22 Haziran 2002: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak, Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'ndan kaset haberini gazetelerinde yayımlanmasını talep etti. Akit, haberi yayınlamama kararı aldı.



21 Ekim 2002: Savcı Yüksel, Ankara DGM'de görülen duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere Gülen'in dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istedi. Mahkeme Başkanı dosyanın Yüksel'e tevdi etti.



22 Ekim 2002: Hürriyet, Yüksel'in kaset haberini "Bir gecelik zevk uğruna" başlığı ile kullanıldı.



22 Ekim 2002: HSYK, Nuh Mete Yüksel'i görevden aldı. Yüksel, "DGM Savcılığı" görevinden alındı.



5 Mayıs 2006: Fetullah Gülen beraat etti. Gülen'in beraati yönünde oy kullanan hakimler Mustafa Bilgili ve Kadir Kayan, 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu.