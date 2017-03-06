PYD/PKK'dan Münbiç'te "bayrak oyunu"

Kendini Esed ordusu komutanı olarak tanıtan PYD/PKK militanı, Münbiç'te rejim bayrağı dikti. Örgüt, Fırat Kalkanı güçleri ile arasındaki bölgeye rejim ordusunun geldiği görüntüsünü vermeye çalışıyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'ye bağlı unsurlar, Münbiç ilçesinde örgüt ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki bölgeye Beşşar Esed rejimi bayrağı dikti.

Moskova merkezli televizyon kanalı Russia Today'in Arapça internet sitesinde yer alan haberde, "Beşşar Esed ordusunun sınır koruma birlikleri komutanı" olduğunu iddia eden ve silahlı grubun başında kendini "Hamza Zaza" olarak tanıtan bir şahsın görüntüsü yayınlandı.

Görüntüde, Zaza'nın, Münbiç'in batı kırsalında Fırat Kalkanı Harekatı güçlerinin bulunduğu Bab ile Münbiç temas hattına rejim bayrağı dikme anı ve hattı kontrollerine aldıkları şeklindeki konuşması yer aldı.

AA'ya bilgi veren Münbiç'teki yerel kaynaklari ise Hamza Zaza adlı şahsın gerçekte PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG içindeki "Şemsü'l Şemal" grubu militanlarından olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan, Russia Today kanalı da haberinde Zaza'yı, elebaşlardan oluşan "SDG Münbiç Konseyi üyesi"nin üyesi olarak tanıttı.

PYD/PKK, REJİMİN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Sabah saatlerinde PYD/PKK, diğer bir paravan örgütü "Münbiç Askeri Konseyi" aracılığıyla yaptığı açıklamada, ilçe ve çevresindeki varlığını sürdüreceğini bildirmişti.

Münbiç'in Esed güçlerine verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Esed ordusunun yalnızca, Fırat Kalkanı güçleri ile PYD/PKK unsurları arasındaki hatta konuşlanacağı duyurulmuştu.

Russia Today kanalına yansıyan görüntüler ise söz konusu hatta rejim ordusu gelmemesine karşın, örgütün dezenformasyona başladığını ortaya çıkardı.

ANLAŞMAYI RUSYA İLAN ETMİŞTİ

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, geçen cuma, Münbiç'in ilçedeki güçler tarafından Esed rejimine devredileceğini açıklamıştı.

ABD anlaşmadan bilgisi olmadığını savunurken, rejim ise sessizliğini sürdürüyor.

AA'ya bilgi veren Münbiç'teki kaynaklar, rejim güçlerinin ilçe sınırlarındaki 3 köyü PYD/PKK'dan devraldığını, ÖSO-PYD/PKK hattının tümüne henüz yerleşmediğini bildirmişti.

ABD'nin Münbiç'teki askeri unsurları, geçen cuma ilçenin kuzey kesimlerinde konuşlanmaya başlayarak ÖSO ile terör örgütünün arasında set oluşturmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre de ABD özel kuvvetleri Münbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor.

Mevcut durumda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefindeki Münbiç'in güneyi ve güneybatısı rejim güçleri; kuzeyi ABD tarafından çevrelenmiş durumda.

Rejim güçlerinin batıda ÖSO'nun önüne tümüyle set çekmesi bekleniyor. İlçenin doğu sınırını ise Fırat Nehri oluşturuyor. Terör örgütü PYD/PKK, nehrin doğusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.

MÜNBİÇ'TEN SİNCAR'A SEVKİYAT

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada PKK'nın Musul'un Sincar ilçesine ağır silah sevk ettiğini duyurmuştu.

Münbiç'teki kaynaklar da örgütün rejim ve ABD'nin sağladığı korumadan istifade ederek, ağır silahlarla ile deneyimli militanlarını Sincar'a kaydırdığını bildiriyor.

Örgütün, ilçedeki kontrolünü son dönemde zorla silah altına aldığı vatandaşlarla sağlamaya başladığı öğrenildi.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta.

Münbiç, iç savaşta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne girdi. Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti.

ABD'nin şiddetli hava saldırıları ve özel kuvvetlerini arkasına alan örgüt, geçen ağustosta DEAŞ'ı ilçeden çıkardı.

ABD, Münbiç'in ele geçirilmesinin hemen ardından PYD/PKK'nın ilçeyi terk edeceği konusunda Türkiye'ye teminat vermişti. Ancak sözünü tutmadı.

26 kilometrekarelik Münbiç ilçesi, örgütün Suriye-Türkiye sınır boyunu kaplayacak terör koridoru projesinin belkemiği durumunda.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'ın ele geçirilmesi örgütün hedefine ağır bir darbe vurmuştu.

Münbiç nüfusunun tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor.

ABD ile PYD/PKK, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilçenin yönetimini yerel halktaymış gibi gösteriyor. İlçede PKK'lıların değil, "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) bulunduğunu savunan taraflar, Münbiç Askeri Konseyi'nin SDG ve yerel Arap savaşçılardan meydana geldiğini, PKK hakimiyetinde olmadığını iddia ediyor.