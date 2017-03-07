6 general 36 yıl saklandı

Darbe girişimiyle ilgili çatı iddianameden çarpıcı ayrıntılar gelirken, o gece ön saflardaki 6 generalin, 80’li yıllarda haklarında soruşturma açılan askeri öğrenciler arasında olduğu ancak soruşturmaların sümen altı edilmesiyle 15 Temmuz gecesine kadar 36 yıl saklandıkları ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili hazırlanan 2 bin 581 sayfalık iddianameden çarpıcı ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Al Jazeera Türk'ün haberine göre orduya sızmaya çalışan örgüte yönelik ilk soruşturmalar 1980'li yıllarda askeri okullarda başlatıldı. Soruşturmaların sonucunda hakkında yeterli bilgi edinilemeyen bazı öğrencilerin yaşlarının küçük olması da göz önüne alınarak askeri okulla ilişiği kesilmedi. İddianameye göre hakkında soruşturma açılan öğrencilerin hepsi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde albay ve general rütbesiyle ön saflarda yer aldı. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Şener Topuç, Tuğgeneral Hidayet Arı, Tuğgeneral Murat Yetkin, Tuğgeneral Erdem Kargın ve Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol'un hakkında soruşturma yürütülen ve ilişiği kesilmeyen bu öğrenciler arasındaydı. İşte hikayeleri...

513

Savcılık, darbe girişiminin ardından yurt dışındaki 703 TSK mensubunun 513'ünün FETÖ bağlantısının tespit edilerek görevlerinin sonlandırıldığı notunu düştü.

TUĞGENERAL EYYÜP GÜRLER

Orgeneral Dündar için talimat verdi

15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan İstanbul 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, emniyette darbeyi 3-4 gün önce öğrendiğini ve harekatı koordine etmeye çalıştığını anlattı. Gürler ifadesinde Genelkurmay'dan gelen sıkıyönetim bildirisini birliklere dağıttığını, tüm birliklerin İstanbul'a destek sağlamaları için gelmesini istediğini söyledi. Darbecilerin Whatsapp grubunda kendi komutanı olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın alınması için de talimat verdi.

TUĞGENERAL ERDEM KARGIN

Ardahan Garnizon komutanıydı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında darbe girişiminde yer aldığı belirtilen Ardahan Garnizon ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kargın 16 Temmuz sabahı yakalanmıştı. Beraberindeki 18 askerle tutuklanan Kargın ve anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ile silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmakla suçlanıyor.

TUĞGENERAL ŞENER TOPUÇ

Dubai havaalanında operasyonla yakalandı

Darbe girişimi gecesi görevli olduğu Afganistan'da bulunan Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Şener Topuç, Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in girişimleri ve Birleşik Arap Emerlikleri'nin işbirliği sayesinde Dubai Havaalanı'nda yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şener Topuç'un o gece görev yaptığı Kabil'den ayrılmadan önce Almanya'ya sığınmak için girişimde bulunduğu ancak Alman makamlarının bu talebe olumlu karşılık vermediği öğrenildi.

TUĞGENERAL HİDAYET ARI

'Tankları çıkarıp geri çektim' demişti

Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın o gece tankları kışladan çıkartıldığı iddia edildi. Arı, mahkemede, kısa bir tereddüt geçirdikten sonra 5 dakika içinde geri çektiğini söyledi. Arı'nın soyadını değiştiren ağabeyinin ise örgüte mali destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olduğu ortaya çıktı.

TUĞGENERAL MURAT YETKİN

Sarıkamış'ta tankları çıkarttı

Kars Valiliği'nin açıklamasına göre 15 Temmuz gecesi Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetkin emriyle kışladan çıkan tanklarla işgal edildi. Uyarılara rağmen geri dönmeyen Sarıkamış'taki tankların darbe girişimi devam etti. Ertesi sabah Tuğgeneral Murat Yetkin ve Kars 14'üncü Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile toplam 31 rütbeli asker gözaltına alındı.

TUĞGENERAL M. NURİ BAŞOL

Sıkıyönetim komutan yardımcısı olacaktı

İzmir, Bornova'da yer alan 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol'un adı İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak geçiyordu. Darbe gecesi gözaltına alınan Başol tutuklandı. Başol geçtiğimiz günlerden İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

4 aşamada TSK'ya sızma hikayeleri

- İddianamenin ayrıntılarına göre, örgütün TSK içindeki yapılanmasının birinci aşaması, '1980 öncesi'ne dayanıyor. 1974'ü işaret eden savcılık "Bu dönemde, örgütün de kuruluş aşamasında bulunduğunu göz önüne alarak, münferit olsa da az miktarda örgüt mensubunun TSK personeli yapıldığını söylemek mümkündür" ifadelerini iddianameye soktu.

- İkinci aşama ise 1980-2000 yılları arasındaki sistematik bir biçimde Askeri Lise, Harp Okulları ve Astsubay Hazırlama Okullarına örgüt elemanları yerleştirilmeye başlanmasını kapsıyor. Yerleştirilen askerlere kod adları verilerek, gerçek isimleri ile iletişime geçmedi. Hatta hiçbir hücre bir diğer hücre ile haberdar olmayacak şekilde gizlendi.

- Üçüncü aşama olarak gösterilen 2000-2008 yılları arası iddianamede 'TSK içerisinde yerleşme ve yayılma dönemi' olarak tanımlandı. Bu dönemde personel başkanlıklarının tamamına yakını örgütün eline geçerken komutanların yakın markaj altına alınması sağlandı.

- 2008-2014 yılları arasını kapsayan dördüncü aşama iddianamede 'TSK'yı tamamen ele geçirme ve örgütten olmayanların tasfiye edilmesi' olarak yer aldı. Savcılık 2013 YAŞ'ta terfi eden generallerin neredeyse tamamının FETÖ üyesi olduklarını belirtti. (Vatan)