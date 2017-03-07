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Konsolosluğunda yakalanan şahıs tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 16:35
ABD Konsolosluğunda yakalanan şahıs tutuklandı
ABD Konsolosluğunda yakalanan şahıs tutuklandı

Mardin’de na alınarak adliyeye sevk edilen 'nin Adana Konsolosluğu'nda görevli H.U., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adana Konsolosluğunda görevli H.U. hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu doğrultuda, konsoloslukta lık yapan şüphelinin adresine 23 Şubat'ta baskın düzenlendi. Şüpheliye adresinde ulaşılmaması üzerine polis, merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki konsolosluk binasından çıktığı sırada H.U.'yu na aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Mardin'e getirilen şüpheli, dün Kızıltepe Adliyesine çıkarılıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. H.U., saat 12.00'de yoğun güvenlik önlemleri altında Mardin Adliyesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.U, talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, H.U'nun "TCK 314/2 Silahlı Terör Örgüne Üye Olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. H.U., Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.