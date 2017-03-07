AK Parti Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'na Anayasa değişikliği teklifini gönderdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasa değişiklik teklifini içeren dosya ve hazırladıkları "Evet" gazetesi postayla gönderildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, PTT Ulus Şubesi önündeki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı ve başbakanın ayrı partilerden seçilmesi durumunda kavga edecekleri" şeklinde bir açıklama yaptığını belirterek, Türkiye'deki 14,5 milyon genç seçmenin doğru bilgilendirilmesi adına kendisine anayasa değişiklik teklifini içeren dosyayı postalayacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bizzat okuması için bu dosyayı gönderdiklerini vurgulayan Ecertaş, şöyle devam etti:

"Bu Mecliste toplumu temsil ediyorsunuz. Milletin bir milletvekilisiniz ve Mecliste bizzat oylamaya katılıp bir partinin genel başkanı olarak 'hayır' diyorsunuz. 'Yeni sistemle diktatörlük, tek adamlık gelecek' diyorsunuz. Hiç maddelerle alakası olmayan hamasi söylemlerle, bugün maalesef muhalefet partisi ve yanında PKK, FETÖ ve HDP açıklamalar yapıyorlar. AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye'nin tüm gençlerine siyasi parti farkı gözetmeksizin bir görevimiz, sorumluluğumuz var."

Ecertaş, gençlere hitaben, "Ana muhalefet partisi liderini dinlemeyin. Dinleseniz de yalanlarına inanmayın çünkü dün Best FM canlı yayınında açık, net bir şekilde gördük. Maalesef daha kendileri sistemi okumamışlar." diye konuştu.

Daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye için 16 Nisan'da halk oylamasının gerçekleşeceğine işaret eden Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bu sistemi en iyi şekilde anlatmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ecertaş, gençleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı "yenicbsistemi.com" internet adresini ziyaret etmeye ve hazırladıkları "Evet" isimli gazeteyi okumaya davet etti.

Ecertaş; Özellikle Belirtmek istiyorum ki; Bu postayı, milletin meclisinde milletin parası gönderenler gibi değil, kendi paramızla gönderiyoruz.

Açıklamanın ardından Ecertaş, PTT Ulus Şubesi'nden dosya ve gazeteyi Kılıçdaroğlu'na gönderdi.