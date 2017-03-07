Bakan Çavuşoğlu: Engellemeler bağlarımızı koparamaz

Türk Başkonsolosluğunun rezidansında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi.

Çavuşoğlu katılımcılara, İstanbul ve Antalya'daki buluşmalarda bir araya geldikleri vatandaşların, Başbakan Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

'BU SİSTEMATİK ENGELLEMELER BAĞLARIMIZI KOPARAMAZ'

Çavuşoğlu, daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.



ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ



Üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar. Bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya'nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz," dedi.

"DEMOKRASİ DERSİ VERMEYİN"



"Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın," diyerek Almanya hükümetine seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Almanya'dan, İsveç'ten gelip Türkiye'deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi. Çavuşoğlu Alman hükümetine "Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya'daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik" diye seslendi.



Çavuşoğlu, kendilerinin hiçbir zaman Almanya'nın aleyhine Türk vatandaşlara bir söylemde bulunmadıklarını, aksine entegre olmasını telkin ettiklerini vurguladı.



"EVET" DİYENLER ENGELLENİYOR



"Almanya'da "evet" diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor" diyen Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen ırkçılığı dikkat çekerek, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşeceğini ve bu durumu dile getireceğini ifade etti.



Türkiye yurt içindeki mültecilere ve dünya çapındaki muhtaçlara gerçekleştirdiği insani yardımlara değinen Çavuşoğlu, Avrupa'yla ilişkileri güçlendirmek istediklerini açıkladı.



Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, Almanya aleyhine hiçbir hamle yapmadıklarını söylediğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda kendisine bir örnek bile veremediklerini aktardı.

DİTİB SAYESİNDE RADİKALLEŞME OLMADI



Türklerin Avrupa'da hiçbir radikalleşme örneği göstermediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Almanya'da yaşayan Türklere baktığımız zaman, radikalleşen bir Türk görüyor musunuz? Çünkü bizim dinimiz barış dinidir. O yüzden başta DİTİB olduğu için radikalleşme olmadı." dedi.



"Cumhuriyet gidiyor ama yüzüncü yıla gidiyor," diyen Çavuşoğlu, muhalefetin Atatürk'ten ve cumhuriyetten beslendiğini ancak cumhuriyetin yüzüncü yılı için hiçbir proje ortaya koymadığını savundu.



Çavuşoğlu, kimsenin Erdoğan sevgisini engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.