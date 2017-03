Burada olmak bizim hakkımız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Almanya’da Türk vatandaşları ile buluşma hakkımızı kullanmaktan daha doğal ne olabilir? Avrupa’daki dostlarımız demokrasi konusunda zerre kadar samimi olsalardı, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye destek için yürürlerdi

Almanya'nın çağdışı uygulamalarla engellemeye çalıştığı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Türk gurbetçilerle buluşması sonunda gerçekleşti. Alman yetkililerin ifade özgürlüğüne aykırı bir şekilde ve iki kez iptal ettiği toplantı dün AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Köln'deki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Bakan Zeybekci salonu dolduran gurbetçilerimizin alkışlarıyla sık sık kesilen konuşmasında özetle şunları söyledi:

Almanya'da, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaşımız var. Yaklaşık 1 milyon seçmenin olduğu bir ülkede, her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarımızla buluşmak gibi bir hakkımızı kullanıyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Gerekirse kahvehane kahvehane dolaşır vatandaşımıza ulaşırız. Bu hakkı her misafir eden ülkenin kullandırmak gibi bir görevi vardır.

Bana tek ayak üstü o kadar çok yalan söylüyorlar ve söylemeye devam edecekler ki inanmayacaksınız. Türkiye'nin bunların istediği yerde durmasını istiyorlar. Türkiye'ye bir çerçeve çizilmiş, bir rol çizilmiş, bir senaryo yazılmış, bir hikaye yazılmış. Bu yazılan hikayede ve senaryoda Türkiye her daim sadece burnu suyun üzerinde kalan, her an batmak üzere olan, dilediğinde, dokunduğunda batan, çıkarmak istediklerinde çıkarılan bir ülke olsun istiyorlar.



'BU BİR MİLLİ MESELEDİR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli bir meseledir. Bu tam bağımsız bir Türkiye meselesidir. Türkiye'deki mevcut sistem sorunlu. Bütün bu hastalıkları üreten bu sistem, bu milletin kanını emdiren bu sistem, istedikleri her an ipini çekebildikleri bu sistem, güçlü bir şekilde AK Parti iktidarında bile bunları yapabilen, her türlü hastalığa açık olan bu sistemin değişmesi lazım. Sistem değişikliğiyle bir daha bu milletin yüreği ağzına gelmeyecek. Çünkü kim gelirse gelsin yüzde 51'le gelecek. Şimdiki gibi kıytırıktan yüzde 20 ile borunu öttüremeyeceksin. Öyleyse makul olacaksın, toplumun tamamının değerleriyle barışacaksın. Yeni sistemle birlikte artık normal yollardan iktidara gelebilme ümidi olan bir muhalefet de olacak.

Dönüp dolaşıyorlar ya 'Diktatör, tek adam' diye. Asıl tek adam şimdi var. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nı seçmiyoruz, AK Parti'ye oy istemiyoruz. Dünyadaki ilk 10 ekonomiden, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden biri olmak üzere milli gelirini 20-30 bin dolar seviyesine çekmek üzere olacağımız yolculuğa çıkmadan önce sistematik şekilde bu ülkeyi yeniden yapılandırma hareketidir bu.

Gezi olayları Türkiye'nin büyük projelerinin önünün kesilmesi için yapıldı. 17-25 Aralık'ta da Türkiye'ye operasyon yapıldı. Çünkü sistem aynıydı daha. AK Parti'nin üzerine oturduğu, yönetmeye çalıştığı düzen altta kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Neresinden sokarım acaba diye.

15 Temmuz'da Türk milleti, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak şekilde bir demokrasi zaferi kazandı. Avrupa'daki dostlarımızın demokrasi konusunda zerre kadar hassasiyeti, samimiyeti olsaydı, 16-17 Temmuz günü Türkiye'ye destek için yürüyüşe geçmiş olmaları lazımdı.



Toplantıya ayyıldız motifli bir tişört ve şapkayla katılan bir çocuğu kucağına alan Bakan Zeybekci, "Biz tüm olanlara rağmen yine de her şeye Yunusça yaklaşacağız. Yunus Emre der ki 'Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir. Biz gönüller yapmaya geldik. Biz dost evine geldik" diye konuştu.