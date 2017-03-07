Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'in torunları yeni bir çağın açılmasına hazırlanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TÜGEF'in programında konuştu.

Konuşmadan satırbaşları;

"15 Temmuz gecesi ilk direniş meşalesini yakanlardan biri olmuştur Osman Gökçek. Saat 23:00 civarında televizyondan gençlerimizi ve milletimizi darbecilere karşı direnmeye çağıran Osman kardeşime ve şahsında tüm Ankara gençliğine dik duruşları için teşekkür ediyorum"

"Hamdolsun 15 Temmuz'da bu gençlik tarih yazdı. O gece gençlerimizle, milletimizle birlikte darbecilerin üzerine yürüdük. Sadece darbecilere değil, arkalarındaki güçleri de gençlerimizle birlikte gün ışımadan darmadağın ettik. Milletimizin her bir ferdi o gece gösterdiği kahramanlıkla Fatih'in torunları olduğunu cümle aleme ispatladılar"

'15 Temmuz'da bu gençlik tarih yazdı'

"FATİH'İN TORUNLARI YENİ BİR ÇAĞIN AÇILMASINA HAZIRLANIYORLAR"

"Birileri diyor ki, Meclis'i ve Bakanlar Kurulu'nu çoluk çocukla mı dolduracaksınız. 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin seçme hakkı zaten var. Gençlerimiz medeni kanunumuza göre 18 yaşından itibaren reşit kabul ediliyor. Bu genç evlenebilir, iş kurabilir, askere gidip vatan hizmeti yapabilir, anne olabilir ama seçimde aday olamaz. Seçilip görev yapamaz. Böyle çarpık bir mantık olabilir mi? Biz diyoruz ki 18,19,20,21,22,23,24. Bu yaşlardaki gençlere sorumlulukları veriyoruz öyleyse seçilme hakkını da vereceğiz. Çünkü biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlere güvenmeyenlerin itimatsızlığı gençlere değil, kendilerinedir. Bu nesil Fatih'in neslidir. Fatih'in torunları yeni bir çağın açılmasına hazırlanıyorlar"

"AMACIMIZ MİLLETİ GÜÇLENDİRMEK"

"Gençlerimiz bu enerjiyle sahip çıktıkları sürece Allah'ın izniyle kimse bu ülkeye, bu millete diz çöktüremez. Sizin gibi gençlere sahip olduğumuz için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Türkiye 16 Nisan'da yönetim sistemi konusundaki tercihini belirleyecektir. Yeni sistemde yürütme, yasama, yargı organları arasındaki ilişkileri yeniden oluşturuyoruz. Amacımız milletimizi güçlendirmek, terörle mücadelemizi başarıya ulaştırmak, yatırımları yönlendirmek için gereken sisteme kavuşmaktır. Sadece çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 1950'den beri yaşadığımız sıkıntılar bile yönetim sistemini değiştirmek için tek başına yeterlidir."

12 EYLÜL DÖNEMİNE GİDİŞ SÜRECİ

"Tek parti CHP'si döneminde Türkiye'yi millet ve onun temsilcilerinin yönetmediği ortadadır. Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasındaki çekişmeler darbelere, ekonomik krizlere kadar sorunlara yol açmıştır. Türkiye'yi Kenan Evren'e mahkum eden süreç nasıl başladı biliyor musunuz? Dönemin Cumhurbaşkanı Korutürk ile Başbakan Demirel, Kara Kuvvetleri Komutanı atamasında görüş ayrılığına düşüyor. Bu tartışma öylesine büyür ki iş karşılıklı istifa restleşmelerine kadar gider. Sonuçta zorunlu olarak Kenan Evren göreve gelir ve 12 Eylül'e giden yolların taşları döşenir"

"BAŞARILARIMIZIN ARKASINA MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VAR"

"Ahmet Necdes Sezer döneminde de çift başlı yapının ağır maliyetlerine şahit olduk. İktidar ortak kabul etmez. Yetkisi olan ama millete karşı sorumluluğu olmayan güçleri Meclis'e ortak ettiğinizde krizler kaçınılmazdır. Milletin karşısına tek bir muhattap çıkartıyoruz. Bu ülkede artık Cumhurbaşkanı ile Başbakan kavga etti diye millet bedel ödemek zorunda kalmasın istiyoruz. Neyi yapamadınız da sistemi değiştiriyorsunuz diyorlar. Bizim başarılarımızın arkasına milletimizden aldığımız güç var. Hiç endişeniz olmasın, dimdik ayaktayız. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik"

KILIÇDAROĞLU'NUN GAFINA YANIT

"Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, 'Hayır oyunun hiçbir vebali yok'. Bunlar hayatları boyunca hiçbir konuda sorumluluk almadılar ki anayasa değişikliği için alsınlar. Bu zat ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dersini hiç çalışmamış ya. Hayatı bunun hep böyle geçmiş. Kendi kulaklarınızla duydunuz. Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor? Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin başkanı olunca asıl kavga orada çıkar diyor. Burada zaten Başbakan olmayacak ki, sadece Cumhurbaşkanı olacak. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder geri gelir. Ben buradaki gençlere sorayım ona ders verir der"

"ANLAMAYINCA BÖYLE SAÇMALIYOR"

"Yeni sistemde Meclis'in eskiden yapmadığı halde bundan sonra yapacağı pek çok denetim görevi mevcut. Akşam yatıyoruz sabah kalkıyoruz filanca bakan hakkında gensoru. Yani gensorudan netice alamayacaklarını bildikleri halde bıktık, bıktık. Parlamentoyu çalıştırmamak için bunu yapıyorlar. Meclis'i çalıştırmamayı iş yapmak olarak gören zihniyete bunları anlamak çok zor. Anlamayınca böyle saçmalıyor. Böyle bir kafaya ne darbeleri, ne vesayeti anlatmak mümkün olmuyor. Ülkemiz borsa inmiş, çıkmış, istihdam artmış eksilmiş umrunda olmayan anlayışın zulmünden kurtulsun diye bu sistemi getiriyoruz"

"BUNLAR MİLLETTEN KORKUYOR"

"Bunlar sandığı bulup oy vermeyi bile beceremediler. Kağıthane'ye gidip Kağıt tepeyi aradılar. 80 milyonun yarısından fazlasının desteğini alabilmesi hayaldir. Bunlar sistemden korkmuyor, bunlar milletten korkuyor. Her zaman olduğu gibi bu konuda da milletin vereceği kararın başımızın üzerinde yeri vardır. Değerli kardeşlerim, milletimiz kendisi, çocukları, güvenliği ve refahı için neyin doğru olduğunu biliyor. Bize düşen hakikatleri anlatmaktır. 16 Nisan'da söz de, karar da, mühür de milletimizdedir. İnanıyorum ki milletimiz tarihi bir oranlar 'Evet' diyerek ülkemizi geleceğe taşıyacak cumhurbaşkanlığı sistemini sahiplenecektir. Kalan sürede kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"

"BERRAK CEVAPLAR VEREREK 'EVET'İ ANLATACAĞIZ"

"Biz kafalardaki sorulara berrak cevaplar vererek 'Evet'i anlatacağız. Yeni sistem terörü mü çözecek diyenlere cevaben 'Evet yeni sistem terör örgütlerinin kabusu olacaktır' diyeceğiz. 'Evet yeni sistem sağlayacağı istikrarla ekonominin güçlenmesini sağlayacak adımların atılmasını kolaylaştıracaktır. Yeni sistem eğitimde, sağlıkta kalitenin artmasını sağlayacak adımların atılmasını hızlandıracaktır. Yeni sistem doğrudan milletin iktidarını temin ederek demorkasiyi güçlendirecektir diyeceğiz."

"RAKKA'YI, MÜNBİÇ'İ BERABER TEMİZLEYELİM DİYORUZ"

"Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz. Sabır sabır sabrettik Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler DEAŞ, girdik mi Cerablus'tan, girdik, Dabık'tan girdik mi girdik. El Bab tamam mı, tamam. Eğer bu terör örgütlerini bir kenara koyarsanız gelin Münbiç'i, Rakka'yı beraber temizleyelim diyoruz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bu dayanışma millidir. Meydanlarda da böyle devam etmesi gerekir. Ben istiyorum ki AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren kardeşlerim el ele vermek suretiyle seçim boyu dayanışma göstererek oyunlara gelmeden 16 Nisan'da zaferi hep beraber yaşayalım. CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, hep birlikte Türkiye olalım diyorum"