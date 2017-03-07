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DHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 12:31 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Üst Düzey İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı dolayısıyla 10 Mart günü Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ile Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK Toplantısı'na ilgili bakanlar da katılacak. Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınmasının ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında çeşitli anlaşmaların da imzalanacağı kaydedildi.