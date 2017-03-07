Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘NAZİ’ çıkışından sonra Almanlar çıldırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk bakanların gurbetçilerle buluşmasına izin vermeyen Almanya’ya yönelik eleştirileri Alman medyasını çıldırttı. Ülkenin önde gelen yayın kuruluşları bu eleştirileri boşa çıkaracak tek bir sebep bulamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Türk bakanların gurbetçilerle buluşmasına izin vermeyen Almanya'ya yaptığı Nazi benzetmesi geniş yankı buldu.

'Erdoğan bizi Nazilere benzetti' başlığını TAZ Gazetesi, "Erdoğan ortalığı ısıtıyor, Alman politikacılar öfkeyle hareket ediyor" diyebildi.

Türkiye ve Erdoğan karşıtı haberleriyle bilinen Bild ise Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin fotoğrafını bir okla işaret göstererek "Neden bu Türkiye kışkırtıcısı bizde konuşuyor?" sorusunu başlığına çıkararak hazımsızlığını gösterdi. Bu da yetmezmiş gibi Bild, sayfalarında "Politikacılarımız neden susuyor" gibi başlıklara da yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine verecek cevap bulamayan Alman medyasında yer alan diğer haberler:

Spiegel Online, Cumhurbaşkanı'nın benzetmesini "aşağılayıcı" bir ifade olarak nitelendirerek verdiği haberinde Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmeier, Almanya'ya yönelik 'Nazi' benzetmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" sözlerini haberinde kullandı.

Focus Online haberinde, "Türk Alman ilişkilerin en alt seviyesinde seyrediyor" dedi.

Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, "Nazi karşılaştırmaları her zaman saçma ve yersiz. Bu tür karşılaştırmalar, Nazizm'in işlediği insanlık suçunu önemsiz göstermeye hizmet ediyor" diye konuştu.

Merkel'in Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Peter Altmaier ise, "Kesinlikle kabul edilemez. Almanya hukuk devleti, hoşgörü ve özgürlükler açısından geçilemez" diyerek tepki gösterdi.