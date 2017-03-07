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'dan Avrupa'ya tokat gibi cevap

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 12:55
Danimarka'dan Avrupa'ya tokat gibi cevap
Danimarka'dan Avrupa'ya tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen Avusturya’nın ‘Türkiye’nin seçim kampanyalarının AB içinde yasaklanması’ önerisine ya da ulusal düzeyde başka ülkelerin Danimarka’da yapmasının engellenmesi fikrine katılmadığını açıkladı.

lı Bakan,dün Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada ''Danimarka perspektifinden baktığımızda, yüzde yüz uygulandığını takip etmek zorunda olduğunuz kesin ilkeler koymak daha zor olur. Bana göre buna Danimarka usulünce yaklaşmalıyız. Herhangi bir başvurusunu özgül koşullara göre değerlendirmeliyiz'' diye konuştu.