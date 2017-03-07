Darbeci darbeciyi gammazladı: Polis düşman; ateş edin!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs komutanlıklarında görevli 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları alınıyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun, dönemin 2. Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile bazı subay ve astsubaylar, sanık ve müdafi avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Davada tutuklu yargılanan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili ile bazı subay ve astsubaylar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, salonda bulunan tutuksuz yargılanan erlerin kimlik tespitinin ardından savunmaları alınmaya başlandı.

Hakkındaki suçlamalar okunan tutuksuz sanık er Soner K, savunmasında, ulaştırma takımında görev yaptığını söyledi.

Darbe günü akşam saatlerinde nöbete gittiğini ve saati dolmasına rağmen başka askerin gelmemesi nedeniyle görevini sürdürdüğünü iddia eden Soner K, bu süreçte Yusuf E. adında bir askerin yanına gelerek, albayın emri dahilinde nizamiyeden araç çıkarılması yönünde talimat aldığını söylemesi üzerine kendisinin aracı nizamiyenin önüne getirdiğini ileri sürdü.

Askeri aracın anahtarlarının Kemal Keskin isimli yüzbaşı tarafından alındığını anlatan Soner K, daha sonra arkadaşlarıyla kaldırımda oturmaya başladıklarını ifade etti.

"ONLAR DÜŞMANIMIZ! ATEŞ EDECEKSİNİZ"

Kendisinden aracın anahtarını alan Yüzbaşı Keskin'in kaldırımda oturdukları sırada "Havada drone var, ateş edin" emrini verdiğini öne süren Soner K, havaya doğru 2-3 el ateş ettikten sonra ateş kes emri verildiğini anlattı. Soner K, ''Nizamiye dışından bize ateş edilmeye başlandı. Ben dışarıda polis olduğunu söyleyince Kemal yüzbaşı 'Onlar bizim düşmanımız, bizi öldürmek istiyorlar, ateş edeceksiniz' dedi. Hatta ben ateş etmeyince 'Benim kurşunumla mı ölmek istiyorsunuz, ateş edeceksiniz' demesi üzerine ben yine ateş etmedim.'' ifadesini kullandı.

Daha sonra karargah binasına doğru kaçtıklarını ve bu sırada İbrahim isimli bir binbaşı tarafından kendilerine "Şehit olacaksınız merak etmeyin. Kaçanlar vatan hainidir. Siz de kaçanlar gibi kaçarsanız vatan haini olursunuz." ifadelerini kullandığını anlatan Soner K, kendisinin darbe girişimine katılmadığını vatan borcu ödemek için askerliğini yapmaya geldiğini söyledi.

DARBECİ ASKERLERİ PROTESTO ETTİLER

Bu arada, duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu'nun yakınında toplanan bir grup, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatandaş burada, darbeciler nerede", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak darbeci askerleri protesto etti.

Bir süre salon yakınlarında bekleyen grup, daha sonra dağıldı.