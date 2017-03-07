Destici: Hayır haberi yalan

Referandum kampanyaları tüm hızıyla devam ederken partiler vereceği kararları bir bir açıklıyor. BBP henüz kararını açıklamamasına rağmen Hürriyet ve Sözcü Gazetesi başta olmak üzere bazı gazeteler 'Hayır' oyu vereceklerini haberleştirdi. Sabah.com.tr'ye konuşan BBP Genel Başkanı Destici, bu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Parti çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre BBP'nin 'Evet' oyu vereceği belirtiliyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada bugün Hürriyet ve Sözcü gibi gazetelerde yer alan "BBP referandumda Hayır oyu verecek" haberlerini yalanladı.

DESTİCİ PARTİMİZİN KARARI DEĞİL Medyada yer alan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Destici, "Partimiz bu konudaki değerlendirme ve istişarelerini sürdürüyor henüz alınmış bir karar yok, nihai kararı uygun bir tarihte açıklayacağız." dedi.

ÖTE YANDAN HÜRRİYET VE SÖZCÜ GİBİ GAZETELERİN 'HAYIR' HABERİNE KAYNAK OLAN İSİM DE HABERİ YALANLADI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Hakkı Öznur, partinin halk oylamasına ilişkin kararının, istişareler bittikten sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından açıklanacağını bildirdi.

Öznur, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, BBP'nin halk oylamasında "Hayır" diyeceğine ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

BBP YİK Başkanı olarak 4 Mart 2017 Cumartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke ve dünya meseleleri ile ilgili bir basın toplantısı yaptığını vurgulayan Öznur, "Konuşmamda, Barzani'nin Türkiye ziyareti ve asılan sözde bayrağı ve ona gösterilen muameleyi kınadım ve tenkit ettim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın milli güvenliğimiz açısından önemini vurguladım. Zaten millet olarak devletimizin yanındayız. Teröre karşı yapılan mücadeleyi desteklediğimizi söyledim. Anayasa değişikliği ile ilgili şahsi fikrimi ve görüşlerimi paylaştım." değerlendirmesinde bulundu.



Öznur, açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimizin referandum ile ilgili kararını, istişareler tamamlandıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici açıklayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İŞTE MALUM MEDYANIN ALGI OPERASYONU KOKAN HABERLERİ;



Kaynak: Sabah.com.tr