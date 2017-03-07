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Doğan’ın ortağı Bild’den aşağılık benzetme

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017
Doğan’ın ortağı Bild’den aşağılık benzetme
Doğan’ın ortağı Bild’den aşağılık benzetme

'ın Almanya'daki ortağı Axel Springer'in sahibi olduğu dünkü sayısında yine Türkiye'ye hakaret etti.

Her fırsatta Türkiye ve Türk düşmanlığını körükleyen , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 'tasmalı köpek' benzetmesi yaptı.

Zeybekci'nin Köln'de katıldığı etkinlik haberini "Erdoğan Köln'e en sadık köpeğini gönderdi" başlığı ile veren Bild, Zeybekci'nin kışkırtıcılığı ile bilinen bir siyasi olduğunu da iddia etti.

, bu ahlaksız yakıştırmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.