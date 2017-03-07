Doğan’ın ortağı Bild’den aşağılık benzetme

Aydın Doğan'ın Almanya'daki ortağı Axel Springer'in sahibi olduğu Bild gazetesi dünkü sayısında yine Türkiye'ye hakaret etti.

Her fırsatta Türkiye ve Türk düşmanlığını körükleyen Bild gazetesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 'tasmalı köpek' benzetmesi yaptı.

Zeybekci'nin Köln'de katıldığı etkinlik haberini "Erdoğan Köln'e en sadık köpeğini gönderdi" başlığı ile veren Bild, Zeybekci'nin kışkırtıcılığı ile bilinen bir siyasi olduğunu da iddia etti.

Aydın Doğan, bu ahlaksız yakıştırmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

