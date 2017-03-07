Erdoğan ile giderim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum toplantılarının Avrupa ülkelerinde iptal edilmesi üzerine söylediği “Dünyayı ayağa kaldırırım” tepkisine MHP lideri Bahçeli’den destek geldi. Bahçeli “Ben de kendisiyle Avrupa’ya giderim” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya sert çıkışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli "Avrupa'da yeni bir Türk ruhunu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ile başlayıp Hollanda ile devam eden referandum kampanya toplantılarının Avrupa ülkelerinde son günlerde peş peşe iptaml edilmesi ve engellenmesi üzerine önceki gün yaptığı açıklamada "Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım" diyerek yaşananlara sert tepki göstermişti. MHP lidere Devlet Bahçeli dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatarak destek açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: BAHÇELİ MİLLİ DURUŞUNU GÖSTERDİ



'YENİ TÜRK RUHU'

MHP lideri Bahçeli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada desteğini şu sözlerle açıkladı: "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim."

BAHÇELİ: TUZAK KURANLARA ALDANMAYACAĞIZ ‘EVET’ DİYECEĞİZ