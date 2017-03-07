Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "başbakan" gafına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TÜGEF'in programında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemle ilgili yaptığı 'gafa' da değindi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "başbakan" gafına cevap:

"İNSAN 18 MADDEYİ BİR OKUR GELİR"

Dersini hiç çalışmamış. Hayatı bunun hep böyle geçmiş. Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor? "Cumhurbaşkanı Başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca asıl kavga o zaman çıkacak" diyor.

Bunu söyleyen ana muhalefet partisinin genel başkanı.

Ya burada başbakan olmayacak ki? Bunu dahi öğrenememiş. Bu zata beş tane koyun verin, beş tane keçi verin kaybeder gelir.

ANLADIN MI SAYIN KILIÇDAROĞLU?

Kendi yalanlarına esir olanların hezeyanları gelir kendi ayaklarına dolanır. İnsan şu 18 maddeyi okumaz mı?

Biz cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?

Artık sen bu sıkıntıları yaşamayasın diye biz bunları birleştiriyoruz.

Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa ne olacak?

Söyleyeyim onu sana. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa parlamentoyla beraber aynı gün seçime gidecekler. Kendisi bir kenarda kalamaz. İkisi birden seçime gider.