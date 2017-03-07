Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aniden rahatsızlanan Büyükanıt, ambulansla eski adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) olan Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi.