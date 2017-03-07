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! Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral hastaneye kaldırıldı

İHA AA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 18:33 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 19:07
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  • Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , kalp ritmi bozukluğu nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aniden rahatsızlanan Büyükanıt, ambulansla eski adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) olan Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi.