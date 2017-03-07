Evlere Bonzai servisi yapan çeteye darbe: 4 tutuklama!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında evlere Bonzai servisi yaptığı öğrenilen ve bu şüphelilere araç temin eden 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin bir ayda toplam 20 araç kiraladıkları ve sürekli adres değiştirdikleri öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında kiraladıkları araçlarla evlere Bonzai servisi yapan İ.K.ve H.Ş. isimli iki şüpheli yakalandı.

EVLERE SERVİS BONZAİ

İstanbul Jandarması alınan bir ihbar üzerine İstanbul Silivri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen İ.K. ve H.Ş. isimli şüphelileri fiziki takibe aldı. Takip esnasında şüphelilerin Esenyurt'tan temin ettikleri Bonzailer'i araç kiralayarak Silivri, Gümüşkaya ve Selimpaşa'da evlere servis ettiğini belirledi.

BONZAİ SATTIKLARI ŞAHSIN BABASI İHBAR ETTİ

Şüphelilere ve ev adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskın esnasında adreslerinde bulunamayan İ.K. bir otelde ve H.Ş. ise çalıştığı inşaatta gözaltına alındı. İ.K.'nın evinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 12 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. H.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise; 2 adet ruhsatsız pombalı tüfek, 5 adet tüfeğe ait fişek bulundu. Şüphelilerin yakalanmasında Bonzai sattıkları bir şahsın babasının verdiği bilgilerin etkili olduğu öğrenildi.

1 AYDA 20 FARKLI ARAÇ

Şüphelilerin yakalanmamak için 1 ay içerisinde 20 farklı araç kiraladıkları ve sürekli adres değiştirdikleri belirtilirken şüphelilere araç temin eden A.İ. ve F.S.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.