FETÖ'cü darbecilerden 18 dakika sonra ABD'ye tekmil

Darbe gecesi 21.22'de Genelkurmay'da harekete geçen FETÖ'cülerin ilk işi, saat 21.40'ta ABD'deki askeri ateşeyi arayıp gelişmeleri haber vermek oldu.

FETÖ'cü darbeciler, kalkışmadan 18 dakika sonra saat 21.40'da askeri ataşeliklere WhatsApp mesajı göndererek, "TSK'nın yönetime el koyduğunu muhataplarınıza bildirin" talimatı vermiş.

FETÖ Çatı İddianamesi'nde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ayrıntıları ve ihanetin bilinmeyenleri tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'cü darbecilerin darbe kalkışmasının başlamasından 18 dakika sonra saat 21.40'da Türkiye'nin askeri ataşeliklerine WhatsApp mesajı göndererek "Darbe oldu muhataplarınıza bildirin" talimatı vermiş.

EMİR PARTİGÖÇ'TEN GELDİ

İhanet girişimi ABD'ye 0530 6620422 telefonla bildirilmiş. Washingot'na yapılan bildirimde ise mesajla yetinilmeyip buradaki Askeri Ateşe Tuğgeneral Yavuz Çelik ile sesli bağlantıyla, TSK'nın yönetime el koyduğunun ABD yönetimi ile paylaşılması istenmiştir. İhanetin ataşeler aracılığı ile ABD ve dünyaya duyurulması görevini Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün emri ile sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Tuğamiral Sinan Sürer yerine getirmiş. Görüşmeyi itiraf eden Sürer, Partigöç'ün, "Çelik'i ara, onun muhakkak haberi olsun ki; Amerikalılar'a bildirsin" dediğini söyledi.

ATAŞELER 'EMREDERSİNİZ' DEDİ

Sürer'in, Washington'un yanı sıra Moskova Askeri Ataşesi'ni de özel olarak bilgilendirdiği öğrenildi. İddianamede, askeri ataşelerin çoğunluğunun verilen talimata 'emredersiniz' şeklinde cevap verdiği belirtildi.

SABAH TARAF DEĞİŞTİRDİ

Saat 23.30'da Kahire Askeri Ataşesi Kurmay Albay Fethi Fırat'ın yazdığı mesajda Sürer'e, "Komutanım durumla ilgili bilgi verilirse uygun olur. Çünkü TV'lerde sürekli farklı durumlar gösteriliyor. Muhataplarımız bize bunları soruyor" şeklinde talepte bulundu. Diyalogların devamında, Fırat saat 00.16'da , " Sn. Genelkurmay Başkanımızın durumu bize soruluyor. Ne diyeceğiz" diye sordu. Ancak buna 6 saat boyunca sessiz kalan Sürer'in, sabah saat 06.26'da, "Her zaman olduğu gibi askeri hiyerarşi içinde görevinizi yapmaya devam edin" yanıtını verdi. Sürer, darbenin başarısızlığa uğramasının ardından taraf değiştirmeye çalıştı. (Akşam)