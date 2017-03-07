FETÖ’cü öğretmen üç çocuğunu öyle bir yere bıraktı ki…

Edirne’de FETÖ’ye yönelik operasyonlarda aranan öğretmen bir annenin, yaşları 6-11 arasındaki üç çocuğunu gümrüklü alanda bırakıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Polis, tek başlarına dolaşan çocukları dedesine teslim etti, firari anne ise aranıyor...

Edirne Emniyet Müdürlüğü, ilginç ve dramatik bir olayı gün ışığına çıkardı. Edirne'de iki hafta önce para karşılığında aranan FETÖ üyelerini diplomatik plakalı araçlarla yurt dışına kaçıran şebekenin varlığını ortaya çıkaran Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den aranan bir annenin üç çocuğunu Kapıkule'deki gümrüklü sahada bırakıp kayıplara karıştığını belirledi.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırdığı belirlenen şebekenin varlığıyla ilgili çalışmalar yapan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, aradığı ipucunu 22 Ocak'ta Kapıkule Gümrük Kapısı'nın gümrüklü alan bölgesinde ulaştı. Milliyet'in haberine göre, gümrükte görevli polisler, üç çocuğun gümrüklü alanda yanlarında yetişkin bir kişi olduğu halde gezindiğini gördü. Durumdan şüphelenen polisler, yetişkin kişi ve çocukların kimlikleri üzerinde inceleme yaptı.

YASAL ÇIKIŞ YOK

Yapılan incelemede, Serdar Ç. adlı kişinin çocuklarla hiçbir akrabalık bağı bulunmadığı, kendisinin bir şebeke tarafından görevlendirildiğini ve çocukları gümrüklü alandan almak için geldiğini anlattı. Bu bilgi üzerine savcılık talimatıyla soruşturmayı genişleten polis, çocukların A.D. (6) R.D. (8) ve Y.D. (11) olduğunu belirledi. Çocuklara ait pasaportlarda yapılan incelemede, her üç çocuğun pasaportlarında "yurt dışına çıkış" damgası olmasına karşın, bilgisayar sisteminde yasal çıkış kayıtları bulunamadı.

ANNELERİ KAÇTI

Yurt dışına çıkış damgasının sahte olduğunun anlaşılmasıyla birlikte polis çocukların da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmalarda, üç çocuk ve annesinin, diplomatik plakalı araçlarla yurt dışına FETÖ'cüleri kaçıran şebekenin yardımıyla Bulgaristan'a geçmeye çalıştığı, annenin pasaportunda sorun olması nedeniyle ailenin Bulgar polisince ülkeye alınmayıp yeniden Kapıkule'ye gönderildiği tespit edildi.

DEDELERİNE TESLİM EDİLDİ

Gümrüklü sahaya girmeden önce annenin şebekeye ulaşıp gelişmeleri aktardığı ve sonrasında yakalanmamak için üç çocuğunu gümrüklü bölgede bırakıp kayıplara karıştığı anlaşıldı. Annenin talebi sonrasında şebekenin, Serdar Ç.'yi gümrüklü bölgeye gönderip çocukları almak için görevlendirdiği saptandı. Serdar Ç., gözaltına alınırken üç çocuk dedelerine teslim edildi.

Polis, çocukların annesi Y.D.'nin İstanbul'da FETÖ okulunda öğretmen olduğu belirlendi. FETÖ'ye ait bir şirkette çalışan baba B.D.'nin ise daha önce yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

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