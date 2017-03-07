‘Güçlü lider’ dönemi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile karar alma mekanizması da daha hızlı işleyecek. Daha proaktif ve uzun hedefli bir dış politika sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'nin dış politikada elini daha da güçlendirecek. Yeni hükümet sistemiyle Türkiye, iç istikrarını uluslararası ilişkilerine yansıtacak. Etkin ve hızlı kararlar alınarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücü pekişecek. Hem bölgesel hem uluslararası ilişkiler alanında daha proaktif ve çok taraflı bir dış politika yürütecek. Türkiye, uluslararası, bölgesel ilişkiler ve sorunların çözümünde daha aktif söz sahibi olacak. 16 Nisan'da milletin oyuna sunulacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dış politikaya nasıl yansıyacağına ilişkin akademisyenlerin görüşleri şöyle:



Karar alma mekanizması daha hızlı işleyecek



PROF. DR. MUHİTTİN ATAMAN: Bu yeni sistemle beraber içerideki siyasal istikrar dışa da yansıyacak. Artık bürokratlar tek bir muhatabı ele alacaklar. Karar alma mekanizması da daha hızlı işleyecek. Böylece dış siyasette de Türkiye'nin eli güçlenecek.



Proaktif ve uzun hedefli dış politika



PROF. DR. BURHANETTİN DURAN: Yürütmenin tek elde toplanması daha etkin ve hızlı karar verileceğinden dış politikaya direkt etkisi olacak. Karar alma mekanizmalarında çift başlılık ortadan kalkacağı için daha proaktif ve uzun hedefli bir dış politika sergilenecek.



Cumhurbaşkanı dış politikaya yön verecek



PROF. DR. HASAN KÖNİ: ABD'de olduğu gibi icra emrini Cumhurbaşkanı verebileceği için dış politikada daha hızlı karar alınacak. Cumhurbaşkanı dış ilişkilere kendi uygulamalarıyla yön verecek.



Etkin ve hızlı politika koordinasyonu sağlar



PROF. DR. BERİL DEDEOĞLU : Yeni sistemde dış politikadaki kararların koordine olması daha hızlı ve etkili olur. Bu şekilde de tekrarlardan kaçınılarak maliyet azalır.



Selva ÜNAL