Haşmet Babaoğlu: Baykal miti!

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Babaoğlu, "Muhafazakâr medyada Baykal'dan hâlâ bir şeyler umanlar var ya, işte ona hiç akıl erdiremiyorum." ifadelerini kullandı.

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Deniz Baykal Stuttgart'taki "referandum paneli"ne katılma kararını iptal etmiş.

"Gitmemiz doğru olmazdı" diyor, alkış bekliyor.

Siyasetçidir, normal sayıyorum.

Ama Baykal o eski "devlet adamı" imajının çoktan erozyona uğradığını; "yerli ve milli muhalif" havalarının kimseyi ikna edemediğini fark edemiyor.

Millet, onu 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle "Olmaz, olmaz, oldurmayın!" diye haykırışları ve Anayasa Mahkemesi'ni harekete geçirişiyle hatırlıyor.

Baykal'a alkış milletten değil, fakat bizim arkadaşlarımızdan geliyor.

Muhafazakâr medyada Baykal'dan hâlâ bir şeyler umanlar var ya, işte ona hiç akıl erdiremiyorum.

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